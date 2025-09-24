کشف محموله ۹۳۵ کیلوگرمی مواد مخدر در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ محمد کاظم تقوی اظهار کرد: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر مشهد دراقدامی اطلاعاتی با ردزنی های گسترده به سرنخ‌هایی ازقاچاق محموله سنگین حشیش به مشهد و نگهداری آن داخل باغی در حاشیه شهر مشهد دست یافتند.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود: پلیس پس از کنترل و مراقبت‌های پوششی دراقدامی غافلگیرانه وارد عمل شدند.

وی خاطر نشان کرد: در این عملیات ۳ عضو این باند حرفه ای تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و در بازرسی از باغ ۹۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف و یک دستگاه خودروی سواری توقیف شد.

تقوی گفت: تحقیقات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدردرارتباط با این پرونده و دستگیری دیگر اعضای مرتبط با باند مذکور ادامه دارد.