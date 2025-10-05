به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین احمدی اظهار کرد: در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان نیشابور به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی نیشابور افزود: این طرح در مدت ۷۲ ساعت با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری کلانتری‌ شهرستان عملیاتی شد که طی آن ۲ خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و ۶۰ معتاد متجاهر نیز در پاتوق‌های مواد مخدر جمع‌آوری شدند.

وی تصریح کرد: برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر و پاکسازی سطح شهر از معتادان متجاهر از اولویت‌های اصلی پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی است.