۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

تصادف در جاده سعدآباد به وحدتیه ۵ مصدوم داشت

بوشهر- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر از حادثه تصادف رخ به رخ ۲ خودرو سواری پراید در جاده سعدآباد به وحدتیه با پنج مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی نیا شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ دو خودرو سواری پراید در جاده سعدآباد به وحدتیه، بلافاصله تیم عملیاتی امداد و نجات زیارت - شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حتدثه توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.

