نماینده دشتستان: همه مسئولان برای پیگیری مسائل مردم پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح دوشنبه در آئین معارفه مسئول دفتر نماینده دشتستان در بخش آب‌پخش اظهار کرد: در دوره‌ای که مردم با انبوهی از مشکلات روبرو هستند باید در کنار آنها باشیم، گلایه‌ها و انتقادها و پیشنهادهای آنها را بشنویم و با استفاده از همه ظرفیت‌ها دنبال و پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: بر همین اساس دفاتر را در بخش‌های شهرستان ایجاد کردیم تا دسترسی و ارتباط مردم تسهیل شود و نیازی به طی مسافت طولانی تا مرکز شهرستان نباشد و این اقدام خیر و برکت داشته و موجب تسریع و تسهیل در رسیدگی به مطالبات و انتظارات مردم شده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ۶ بخش شهرستان دفاتر ارتباط مردمی فعال شده است و امروز شاهد انتصاب مسئول دفتر ارتباط مردمی در بخش آبپخش هستیم.

وی ادامه داد: آبپخش از بسیاری از مراکز شهرستان‌ها پرجمعیت‌تر است و اهمیت بسیار بالایی دارد و رشد خوبی در سالهای اخیر داشته است که طی سال‌های اخیر تلاش مستمری برای رفع مشکلات مردم در این بخش داشته‌ایم.

رضایی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی دفاتر در بخش‌ها، تاکید کرد: به صورت مستمر پیگر مسائل و مشکلات مردم هستیم و در این راستا نباید زمان را از دست بدهیم و همه کمک کنیم که شهرستان را در مسیر پیشرفت قرار دهیم.

وی به سوابق ارزشمند احسان طوسی مسئول جدید دفتر بخش آب‌پخش اشاره کرد و افزود: ایشان دارای تعهد و تخصص و توانمندی بالایی است و همه باید کمک کنیم که در پیشبرد اهداف مد نظظر موفق باشد.

در این مراسم، احسان طوسی به عنوان مسئول دفتر ارتباطات مردمی نماینده دشتستان در بخش آب‌پخش معارفه و تلاش‌های مهدی بحرانی تجلیل شد.