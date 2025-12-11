۳ حادثه واژگونی خودرو در استان بوشهر ۹ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هلال‌احمر شهرستان دیّر پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در محور دیّر به دشتی، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاشک به محل حادثه اعزام شد.

عباس ریزیان افزود: این حادثه سه مصدوم به‌همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی شهید حاجیانی آبدان انتقال داده شدند.

واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در اتوبان برازجان به بوشهر با ۴ مصدوم

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از واژگونی یک دستگاه خودرو کوییک در اتوبان برازجان به بوشهر با ۴ مصدوم خبر داد.

علی یوسفی نیا گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری کوییک در اتوبان برازجان به بوشهر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت - شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۴ مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، یک مصدوم به صورت سرپایی درمان و دیگر مصدومین توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.

واژگونی خودرو سواری پژو پارس منجر به مصدومیت ۲ نفر شد

رئیس هلال‌احمر شهرستان بوشهر نیز گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در کیلومتر ۳۵ محور بوشهر _ گناوه (جاده ساحلی)، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام به محل حادثه اعزام شد.

اسمعیل چهله زاده افزود: این حادثه ۲ مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.