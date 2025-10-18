  1. استانها
پلیس مسجدسلیمان به‌دنبال دستگیری عامل تیراندازی به یک پزشک

اهواز - فرمانده انتظامی مسجدسلیمان از آغاز عملیات ویژه کارآگاهان برای دستگیری عامل تیراندازی با سلاح شکاری به سمت پزشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهاروند فرمانده از صدور دستور ویژه رئیس پلیس برای شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به سمت یک پزشک خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع تیراندازی با سلاح شکاری به‌سوی یک پزشک در یکی از مناطق مسجدسلیمان، بلافاصله موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی از همان لحظات نخست تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرده‌اند و اقدامات شناسایی و اطلاعاتی برای دستگیری عامل حادثه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه اقدامات و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

