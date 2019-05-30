تیراندازی به کارگران خودروهای باربری در بندرامام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پاپی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مقارن ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه روز پنج شنبه در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت کارگران ماشین های باربری در پایانه بندر ماهشهر، بلافاصله ماموران پلیس برای بررسی موضوع و دستگیری عاملان تیراندازی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد سه نفر با یک دستگاه خودروی ۲۰۶ به سمت تعدادی از کارگران ماشین های باربری در پایانه بندر ماهشهر با سلاح شکاری تیراندازی و متواری شدند.

سرهنگ پاپی با بیان اینکه در این تیراندازی دو نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند، بیان کرد: ماموران پلیس با اقدامات تخصصی و اطلاعاتی دو عامل تیراندازی به هویت پ - د و م -ک در کمتر از سه ساعت شناسایی پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با بیان اینکه یک نفر از متهمان متواری و دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس انگیزه خود را از تیراندازی اختلافات کاری عنوان کردند.

سرهنگ پاپی در پایان عنوان کرد: شناسایی و کشف سلاح به کار رفته در تیراندازی به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.