  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

ترامپ مدعی نابودی یک زیردریایی حامل مواد مخدر به سمت آمریکا شد

رئیس جمهوری آمریکا با توجیه حملات غیر موجه و غیر قانونی به آب‌های سرزمین‌های ونزوئلا مدعی شد که یک زیردریایی حامل مواد مخدر در مسیر ایالات متحده نابود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر که در مسیر ورود به ایالات متحده بود، منهدم شده است.

ترامپ با تروریست خواندن قاچاقچیان مواد مخدر افزود: در جریان این عملیات، دو نفر از تروریست‌ها کشته و دو نفر دیگر که در زیردریایی حضور داشتند، بازداشت شده‌اند.

ترامپ سه شنبه گذشته نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت که با دستور او نیروهای نظامی آمریکا به یک شناور در سواحل ونزوئلا حمله کرده است که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده بود که این شناور در حال حمل قاچاق مواد مخدر بود.

از ماه سپتامبر گذشته تاکنون آمریکا در چندین نوبت به قایق‌های ونزوئلایی حمله کرده و مدعی شده که این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده است، اتهامی که دولت کاراکاس آن را رد کرده و این اقدامات را تلاش واشنگتن برای سرنگونی حکومت مادورو دانسته است.

کد خبر 6626642

    • یک مسلمان IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ دروغ میگوید؛ اوخودتروریست است@!!
    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دروغ محض میگوید زیر دریائی بزرگ کو فیلمش مگر زیر دریایی نابود میشود خدمه سالم می ماند اون دو بازداشتی چر پلیس نشان نمی دهد چرا از لاشه زیر دریائی خبری نیست کجای اقیانوس هدف قرار گرفته اند

