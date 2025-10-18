ترامپ مدعی نابودی یک زیردریایی حامل مواد مخدر به سمت آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر که در مسیر ورود به ایالات متحده بود، منهدم شده است.

ترامپ با تروریست خواندن قاچاقچیان مواد مخدر افزود: در جریان این عملیات، دو نفر از تروریست‌ها کشته و دو نفر دیگر که در زیردریایی حضور داشتند، بازداشت شده‌اند.

ترامپ سه شنبه گذشته نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت که با دستور او نیروهای نظامی آمریکا به یک شناور در سواحل ونزوئلا حمله کرده است که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده بود که این شناور در حال حمل قاچاق مواد مخدر بود.

از ماه سپتامبر گذشته تاکنون آمریکا در چندین نوبت به قایق‌های ونزوئلایی حمله کرده و مدعی شده که این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده است، اتهامی که دولت کاراکاس آن را رد کرده و این اقدامات را تلاش واشنگتن برای سرنگونی حکومت مادورو دانسته است.