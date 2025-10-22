  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۴

آمریکا یک هدف دریایی در اقیانوس آرام را منهدم کرد

رسانه ها از حمله آمریکا به یک هدف دریایی در اقیانوس آرام و کشته شدن ۲ نفر در این حادثه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی‌بی‌اس اعلام کرد که آمریکا یک هدف دریایی را در اقیانوس آرام هدف قرار داد.

بر اساس اعلام این رسانه، ارتش آمریکا اولین حمله خود در اقیانوس آرام را علیه یک کشتی که ادعا می کرد حامل مواد مخدر است انجام داد.

گزارش این رسانه اضافه می کند که در این حمله ۲ نفر کشته شدند.

حادثه در سواحل آمریکای جنوبی رخ داد.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این خصوص رسانه ای نشده است.

این در حالیست که آمریکا پیشتر با طرح ادعایی مشابه ۷ حمله علیه قایق‌ ها در دریای کارائیب انجام داده بود.

