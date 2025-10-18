به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رضا برهانی نژاد، در وبینار آموزشی «اورژانس‌های بیماری‌های زنان در بحران» که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد گفت: سلامت زنان موضوعی چند بعدی است که ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: نقش بانوان در همه حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی محوری است و این هفته یادآور توجه ویژه‌تر به این قشر است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد سلامت تصریح کرد: آموزش باید به گونه‌ای باشد که منجر به رفتار خود مراقبتی شود.

برهانی نژاد، ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلیل گسترش فضای مجازی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش در مطالعه کتاب مشاهده شده و لازم است برای افزایش آگاهی عمومی، راهکارهای اثربخش‌تری به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به مفهوم «پسا سواد» گفت: رسالت ما نشر آموزش و انتقال سواد سلامت است؛ حتی اگر تأثیر آن در جایی باشد که از آن آگاه نیستیم.