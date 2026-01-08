آغاز واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در کرمان از ۲۰ دی‌ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدرضا برهانینژاد، گفت: طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از روز شنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ در کرمان آغاز میشود و همزمان با دانشگاههای علوم پزشکی جنوب و جنوب شرق کشور به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری فلج اطفال افزود: فلج اطفال یک بیماری عفونی و واگیردار است که در صورت درگیری سیستم عصبی فرد مبتلا، میتواند منجر به فلج اندامها و حتی مرگ شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه از میان شش منطقه سازمان جهانی بهداشت، تنها منطقه مدیترانه شرقی موفق به دریافت گواهی عاری از فلج اطفال نشده است، اظهار کرد: افغانستان و پاکستان تنها کشورهای بومی فلج اطفال در جهان هستند و به دلیل تداوم گردش ویروس در این کشورها و شناسایی موارد ابتلاء و همچنین کشف ویروس در نمونههای فاضلاب در سال ۲۰۲۵، خطر ورود ویروس وحشی به ایران افزایش یافته است.
برهانینژاد، با اشاره به دستاوردهای جهانی واکسیناسیون فلج اطفال گفت: ریشهکنی جهانی ویروس وحشی فلج اطفال تیپ ۲ در سال ۲۰۱۵ و تیپ ۳ در سال ۲۰۱۹ اعلام شده و تنها سروتیپ باقیمانده، تیپ ۱ است که در کشورهای همسایه شرقی ایران شایع است.
وی ادامه داد: پیش از اجرای برنامه جهانی ریشهکنی فلج اطفال، سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر به این بیماری مبتلا میشدند و صدها هزار نفر دچار فلج دائمی میگردیدند، اما واکسیناسیون باعث صرفهجویی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در هزینههای درمانی شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت ایران گفت: آخرین موارد ابتلاء به فلج اطفال در کشور در سال ۱۳۷۹ در شهرستان چابهار گزارش شد و از سال ۱۳۷۹ تاکنون ایران وضعیت عاری از پولیو را حفظ کرده است، با این حال عواملی مانند هممرزی با کشورهای بومی فلج اطفال، تردد بالای اتباع بیگانه، شرایط اجتماعی-اقتصادی کشورهای همسایه، وجود مناطق صعبالعبور و کشف نمونههای مثبت فاضلاب، خطر بازگشت بیماری را همچنان محتمل میکند.
وی افزود: بر اساس توصیههای سازمان جهانی بهداشت، برای حفظ دستاوردهای ریشهکنی و کاهش خطر ورود مجدد ویروس، عملیات سالانه واکسیناسیون تکمیلی به صورت خانهبهخانه برای کودکان زیر پنج سال، بهویژه کودکان غیرایرانی و جمعیتهای در معرض خطر، در دو مرحله انجام میشود.
بر اساس این گزارش، نوبت اول این طرح از ۲۰ تا ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ و نوبت دوم از ۲۵ تا ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.
در این طرح حدود ۱۸ هزار کودک زیر پنج سال، عمدتاً از اتباع غیرایرانی، در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان واکسن فلج اطفال دریافت میکنند و این عملیات با مشارکت ۲۳۰ تیم اجرایی و ۴۶ تیم نظارتی انجام میشود.
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