  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۶:۲۷

اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال

اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال

رئیس پلیس راه راهور فراجا از ۲۴ ساعت محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل عبور احشام خبر داد.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد.

وی گفت: به دلیل عبور احشام از منطقه ییلاقات، این محدودیت از ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۷ مهرماه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۸ مهرماه، اعمال می‌شود.

کرمی اسد بیان داشت: قابل توجه است که مسیر کندوان – شهرستان چالوس از هر ۲ جهت شمال به جنوب و جنوب به شمال مسدود خواهد بود

سرهنگ کرمی‌اسد افزود: رانندگانی که قصد تردد از تهران به سمت چالوس را دارند، تنها تا محدوده پل زنگوله مجاز هستند و عبور از مسیر پل زنگوله تا کندوان در این بازه زمانی ممنوع است.

وی از شهروندان و مسافران خواست با رعایت محدودیت‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، از بروز مشکلات ترافیکی و حوادث احتمالی جلوگیری کنند و تأکید کرد: ایمنی مسافران در محورهای کوهستانی، به ویژه هنگام عبور احشام، اولویت اصلی پلیس راهور است.

کد خبر 6626674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها