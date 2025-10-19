آغاز خریدهای ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی حیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعیدرضا شاهمرادی گفت: تخصیص ارز در حوزه تجهیزات پزشکی بر اساس نیاز کشور انجام می‌شود و اقلام مصرفی بیشترین سهم را در ارزبری این حوزه دارند.

وی اظهار کرد: از سال گذشته با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت، فهرستی از تجهیزات پزشکی به عنوان ذخیره استراتژیک تدوین شده که شامل دو بخش است؛ بخش نخست تجهیزات پزشکی حیاتی با حدود ۳۴ قلم کالا که در شرایط بحرانی و جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخش دوم تجهیزات استراتژیکی است که نبود آنها می‌تواند منجر به بروز مرگ‌ومیر شود.

شاهمرادی با تأکید بر اینکه در زمینه تجهیزات پزشکی حیاتی هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد، افزود: ذخیره‌سازی این اقلام به میزان کافی انجام شده، مجوزهای لازم صادر شده و بخش عمده آنها وارد کشور شده و روند تأمین نیز به طور مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به روند تأمین ذخایر استراتژیک تصریح کرد: خریدهای مربوط به این بخش آغاز شده و بسیاری از قراردادها در حال نهایی شدن است. پیش‌بینی می‌شود حداکثر ظرف دو ماه آینده کالاهای مربوط به ذخیره استراتژیک وارد انبارهای وزارت بهداشت شود.