اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تولیدات داخلی است

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی، تولیدات داخلی در اولویت قرار دارند و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید رضا شاهمرادی، با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه تجهیزات پزشکی، افزود: هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل تولید می‌شود و این روند رو به افزایش است.

وی با عنوان این مطلب که بیش از پنج هزار محصول در کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۲۲۰۰ شرکت داخلی در این صنعت فعالیت می‌کنند، ادامه داد: سازمان غذا و دارو با تسهیل فرآیند صدور مجوزها تلاش می‌کند مسیر تولیدکنندگان داخلی هموار شود و محصولات آنها بدون مشکل وارد بازار شوند.

به گفته شاهمرادی، این حمایت‌ها علاوه بر تأمین نیازهای نظام سلامت، از خروج ارز جلوگیری می‌کند و پایه‌های اقتصاد حوزه تجهیزات پزشکی را تقویت خواهد کرد.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: توسعه تولید داخلی تنها برای رفع نیاز کشور نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

