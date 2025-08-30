اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تولیدات داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید رضا شاهمرادی، با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه تجهیزات پزشکی، افزود: هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل تولید می‌شود و این روند رو به افزایش است.

وی با عنوان این مطلب که بیش از پنج هزار محصول در کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۲۲۰۰ شرکت داخلی در این صنعت فعالیت می‌کنند، ادامه داد: سازمان غذا و دارو با تسهیل فرآیند صدور مجوزها تلاش می‌کند مسیر تولیدکنندگان داخلی هموار شود و محصولات آنها بدون مشکل وارد بازار شوند.

به گفته شاهمرادی، این حمایت‌ها علاوه بر تأمین نیازهای نظام سلامت، از خروج ارز جلوگیری می‌کند و پایه‌های اقتصاد حوزه تجهیزات پزشکی را تقویت خواهد کرد.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: توسعه تولید داخلی تنها برای رفع نیاز کشور نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.