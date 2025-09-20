همکاری ایران و چین در تولید مشترک تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعیدرضا شاهمرادی افزود: عضویت ایران در پیمان شانگهای و توافقات با اتحادیه اوراسیا فرصت‌های جدیدی برای همکاری بین المللی در بخش سلامت ایجاد کرده و مسیر صادرات محصولات ایرانی را هموار می‌کند.

وی ادامه داد: مذاکرات با طرف چینی بر تولید مشترک تجهیزات پزشکی، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته داخل کشور، تأمین مواد اولیه و ایجاد خطوط اعتباری برای خرید تجهیزات دارای استانداردهای جهانی متمرکز است.

شاهمرادی گفت: این همکاری‌ها می‌تواند اثرات مثبتی مانند ارتقای فناوری تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی ارزی به همراه داشته باشد و مسیر صادرات تجهیزات پزشکی را نیز هموار کند.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهره مندی مستقیم مردم از خدمات بهتر، زمینه توسعه دانش فنی و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: با ادامه مذاکرات و اجرای این پروژه‌ها، همکاری‌های ایران و چین در بخش سلامت می‌تواند به یک الگوی موفق برای توسعه فناوری و تولید مشترک تجهیزات پزشکی تبدیل شود.