اعلام اولویت های اداره کل تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا شاهمرادی، در سی‌وششمین اجلاس سراسری مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۵ برگزار شد، با اشاره به برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴، گفت: حمایت از تولید داخل یکی از اولویت‌های اصلی سازمان غذا و دارو است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین، موضوع حق فنی همکاران حوزه تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز از جمله محورهای مورد بررسی در این اجلاس بود.

وی افزود: پیشگیری از قاچاق تجهیزات پزشکی، تأمین پایدار اقلام استراتژیک مورد نیاز مراکز درمانی و مدیریت هزینه‌های نگهداشت تجهیزات از دیگر مباحث مطرح‌ شده در این نشست بود.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، به موضوع اصلاح تعرفه خدمات مرتبط با تجهیزات تصویربرداری و اقلام پزشکی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های نگهداشت، بازنگری در تعرفه‌ها برای حفظ پایداری خدمات ضروری است.

وی همچنین به بررسی نظام ثبت و ردیابی تجهیزات پزشکی (MDR) و چالش‌های موجود در حوزه آزمایشگاه‌ها پرداخت و از دانشگاه‌ها خواست در فرآیند نمونه‌برداری و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های مرجع، دقت لازم را به عمل آورند.

شاهمرادی ابراز امیدواری کرد؛ مصوبات و تعاملات این همایش بتواند به بهبود روندهای اجرایی و ارتقای سطح خدمات تجهیزات پزشکی کشور کمک کند.

سی‌وششمین اجلاس سراسری مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در قالب سه پنل تخصصی برگزار شد و مدیران مربوطه، دیدگاه‌ها و مشکلات خود را در اجرای برنامه‌های عملیاتی در حوزه تجهیزات پزشکی، مطرح کردند.