به گزارش خبرنگار مهر، تأخیر طولانی مدت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها، باعث بروز نابسامانیهایی در دسترسی مردم به داروها شده است.
انجمن داروسازان ایران، برای دریافت مطالبات داروخانهها از سازمان تأمین اجتماعی، نامه نگاریهایی را با دستگاهها و سازمانهای مختلف انجام میدهد.
یکی از نامههای انجمن داروسازان، خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که خواستار ورود به ماجرای بدعهدی تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها شده است که به دنبال آن، دفتر ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرده است.
در نامه شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از اینکه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها؛ گروگانگیری میکند، اشاره شده است.
همچنین، در نامهای که محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر ریاست جمهوری خطاب به وزیر تعاون نگاشته است، خواستار بررسی موضوع تسویه مطالبات داروخانهها از سوی سازمان تأمین اجتماعی شده است.
نظر شما