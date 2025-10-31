پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی + نامه

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، خطاب به مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمت مشاوره دارویی در داروخانهها، دو موضوع مدنظر قرار گرفته است.
رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به رئیس سازمان غذا و دارو، برای تعیین مشاوره خدمت دارویی در داروخانهها، دو موضوع را مدنظر قرار داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در نامه شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، خطاب به مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمت مشاوره دارویی در داروخانهها، دو موضوع مدنظر قرار گرفته است.
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