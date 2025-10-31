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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی + نامه

پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی + نامه

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، برای تعیین مشاوره خدمت دارویی در داروخانه‌ها، دو موضوع را مدنظر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، خطاب به مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمت مشاوره دارویی در داروخانه‌ها، دو موضوع مدنظر قرار گرفته است.

پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی + نامهپیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی + نامه

کد مطلب 6639988
حبیب احسنی پور

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