پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی + نامه

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، خطاب به مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمت مشاوره دارویی در داروخانه‌ها، دو موضوع مدنظر قرار گرفته است.