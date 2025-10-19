  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۲

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

بندرعباس-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز بعد از ظهر در مناطق دریایی هرمزگان وزش باد و در ارتفاعات رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در شهرستان‌های بشاگرد و حاجی آباد تقویت نقطه‌ای بارش‌ها نیز مورد انتظار است.

حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: دریا بعدازظهر و اوایل شب با وزش بادهای جنوب غربی متلاطم می‌شود.

وی توصیه کرد: رفت و آمد شناورها بویژه سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا نیز این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: تا اواسط هفته، دما تغییر چندانی ندارد.

