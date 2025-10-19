  1. استانها
  2. تهران
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

هواشناسی: دمای تهران در هفته آینده بین ۱۶ تا ۲۶ درجه خواهد بود

هواشناسی: دمای تهران در هفته آینده بین ۱۶ تا ۲۶ درجه خواهد بود

تهران- اداره‌کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: دمای پایتخت در هفته آینده بین ۱۶ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و روند کاهش نسبی دما به‌ویژه در نیمه شمالی استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعد از ظهر افزایش نسبی وزش باد دور از انتظار نیست.

این گزارش می‌افزاید: از روز چهارشنبه با پایداری نسبی جو و کاهش وزش باد، در برخی ساعات به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

بر پایه این اطلاعیه، روند کاهش نسبی دما آغاز شده و بیشترین دمای تهران در این هفته در ساعات ظهر ۲۶ درجه و در ساعات شامگاهی حدود ۱۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

کد خبر 6626746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها