۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

اختلاف ۳۰ درجه‌ای دما در اصفهان؛ هوا غبار آلود می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: اختلاف دما بین گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان امروز به ۳۰ درجه سلسیوس رسید.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و ایستگاه شهرستان بویین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه کاهش می‌یابد، گفت: ببشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا پایان هفته استقرار جوی به نسبت پایدار را در سطح استان انتظار داریم.

به گفته وی، آسمان امروز صاف در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

معتمدی اضافه کرد: از فردا آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شرقی استان گاهی همراه با غبار محلی خواهد بود.

