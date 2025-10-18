  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

دیدار رئیس سازمان محیط زیست با وزیر کشاورزی ترکیه در استانبول

در حاشیه اجلاس محیط زیست «پسماند صفر»در استانبول، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با وزیر کشاورزی ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به چالش‌های محیطزیستی از جمله پسماند، تغییر اقلیم، خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک در حوزه جنگل را مطرح کرد.

وی همچنین بر اهمیت تبادل تجربیات در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، تنوع زیستی و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی ترکیه نیز ضمن استقبال از همکاری‌های دوجانبه، بر آمادگی کشورش برای تبادل تجربیات در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با آتش‌سوزی و بهینه‌سازی مصرف آب تأکید کرد.

در پایان، دو طرف بر اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل هیأت‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه محیط زیست توافق کردند.

