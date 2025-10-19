ایرانسل ۱۹ ساله شد؛ ارائه بسته تخفیفی به مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰، با افزایش قابل‌توجه تقاضا برای خدمات تلفن‌همراه و کمبود زیرساخت‌های ارتباطی، دسترسی به سیم‌کارت به امری دشوار، پرهزینه و زمان‌بر تبدیل شده بود. در چنین شرایطی، ۲۹ مهرماه ۱۳۸۵، با هدف ایجاد رقابت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترس‌پذیر کردن خدمات تلفن‌همراه برای عموم مردم، ایرانسل متولد شد؛ اپراتوری که از نخستین روزهای فعالیت خود، هدفش را بر پایه نوآوری و تحول در ارتباطات کشور، بنا کرد.

ورود ایرانسل به عرصه ارتباطات ایران، نقطه عطفی در تاریخ تلفن‌همراه کشور بود. عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری و کاهش چشمگیر هزینه‌ها، دسترسی عمومی به خدمات ارتباطی را ممکن کرد و فصل تازه‌ای در مسیر ارتباطات دیجیتال کشور، آغاز شد. ایرانسل با سرعت در توسعه شبکه و به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌های جهانی، مسیر تحول دیجیتال کشور را هموار و مفهوم ارتباط دیجیتال را به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم ایران، تبدیل کرد.

اکنون، ۱۹ سال پس از آغاز این مسیر تحول‌آفرین، ایرانسل در کنار میلیون‌ها مشترک خود، با تثبیت جایگاه به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و نخستین ارائه‌دهنده فناوری 5G، مسیر رشد، نوآوری و توسعه را با قدرت ادامه می‌دهد. عرضه eSIM، گسترش سرویس فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx)، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در صنایع، تنها بخشی از گام‌های ایرانسل در مسیر تحقق آینده‌ای هوشمند و تجربه‌ای نو از زندگی دیجیتال برای مردم ایران است.

۱۹ سال در کنار شما بودن

ایرانسل در آغاز ۱۹ سالگی، به عنوان یک نمونه موفق مشارکت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، با ۹۳ درصد پوشش پهن‌باند در کشور، ۴۴.۹ درصد سهم از درآمد و ۴۲.۵ درصد سهم بازار تا پایان سال گذشته و ۱۱۶۷ سایت فعال 5G، هدف استراتژیک گذار از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)، حرکت بر لبه فناوری و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم دیجیتال در کشور و همچنین توانمندسازی سه لایه از کاربران، یعنی مشترکان، شرکت‌ها و دولت، از طریق ارائه ابزارها، پلتفرم‌ها و راهکارهای دیجیتال در عرصه‌های گوناگون را دنبال می‌کند.

در مهر سال ۱۳۸۲، با هدف اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تحقق ماده ۱۲۴ این برنامه و توسعه ارتباطات از طریق خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و همچنین با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی داخلی و ترویج رقابت، تضمین رقابت سالم، کاهش تصدی‌گری، نظارت بر تعرفه‌ها و کیفیت خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان، مقدمات برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت فراهم شد.

با برنده شدن کنسرسیوم «ام‌تی‌ان ایرانسل» در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور و تصویب قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل توانست در تاریخ ششم آذر ۱۳۸۴، پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار (GSM) را در سطح ملی و برای پوشش جغرافیایی سراسر ایران، از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کند.

گام‌های نخست ایرانسل در مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی

شرکت ایرانسل در بازه زمانی کوتاهی، توانست مراحل راه‌اندازی و توسعه شبکه را طی کرده و در ششم شهریور ۱۳۸۵، حدود ۹ ماه پس از دریافت مجوز، از شبکه خود به صورت آزمایشی بهره‌برداری کند. سرانجام، روز ۲۹ مهر ۱۳۸۵، شبکه تلفن‌همراه ایرانسل، به صورت رسمی در شهرهای تهران، مشهد و تبریز راه‌اندازی شد. ایرانسل توانست با استفاده از متخصصان مجرب داخلی و خارجی، شبکه خود را در بازه زمانی کوتاهی، با سرعتی چشمگیر در سراسر کشور توسعه دهد و با ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی، از جمله ارائه نسل ۲.۷۵ تلفن همراه (EDGE) با ویژگی استفاده از اینترنت همراه برای نخستین بار در ایران، مشترکان زیادی را به خود جلب کند و سهم قابل توجهی از بازار تلفن‌همراه ایران را به دست آورد.

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷، برای نخستین بار در ایران، اپراتور ایرانسل با دریافت پروانه ارائه اینترنت ثابت بی‌سیم (WiMAX)، توانست خدمت «وایمکس» را به مشترکان خود ارائه کند. در شهریور ۱۳۹۴، با ارتقای پروانه وایمکس، ایرانسل موفق به دریافت پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، بدون محدودیت در فناوری شد و به وسیله آن، محدودیت جغرافیایی و تکنولوژیک پروانه وایمکس رفع شد و ایرانسل، خدمت اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) را به مشترکان خود، ارائه کرد.

پس از پایان دوران انحصار در ارائه خدمات پهن‌باند همراه، ایرانسل در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۳، مجوز آزمایشی ارتقای شبکه تلفن‌همراه به نسل سوم، چهارم و بالاتر را کسب کرد و سرانجام به صورت رسمی در چهارم شهریور ۱۳۹۳، نسل سوم (3G) ایرانسل راه‌اندازی شد.

پس از گذشت مدت کوتاهی، در ۲۹ آبان ۹۳ و در مشهد مقدس، ایرانسل نخستین شبکه رسمی نسل چهارم تلفن‌همراه (4G/LTE) ایران را ارائه داد و آن را با شتاب چشمگیری، در سراسر کشور عرضه کرد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G، که از سال ۱۳۹۵ مطالعه روی نسل پنجم تلفن همراه را با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶، توانسته بود نخستین آزمایش شبکه کامل نسل پنج تلفن‌همراه را در حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات انجام دهد، با پیشتازی در ارائه خدمات مبتنی بر جدیدترین فناوری‌های ارتباطی دنیا، در اول مرداد ۱۳۹۹، موفق شد، نخستین سایت تجاری 5G ایران را با حضور آنلاین رئیس‌جمهوری وقت، راه‌اندازی کند. در ادامه، سایت‌های جدید نسل پنج ایرانسل، یکی پس از دیگری، در جای‌جای ایران قد برافراشتند و تاکنون ۱۱۶۷ سایت 5G ایرانسل، در سطح کشور فعال است.

گسترش زیرساخت‌های فیبرنوری و حرکت به سوی آینده‌ای هوشمند

ایرانسل در برنامه کلان خود در توسعه زیرساخت فیبرنوری کشور و نیز ارائه زیرساخت ارتباطی پرسرعت و با کیفیتی بیش از پیش، در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه فیبرنوری انجام داد و اقدامات اجرایی در این حوزه را که از چندسال گذشته درپیش گرفته بود، به طور فعالی توسعه داده و به مرحله بهره‌برداری رسانده است. در حال حاضر، پروژه فیبرنوری ایرانسل در ۱۶۸ شهر و ۱۸ استان کشور در حال اجرا و توسعه است.

در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت، افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبرنوری با عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها(FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. سپس در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) ، در شهر بابل در استان مازندران، با حضور وزیر وقت ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل همچنین موفق شد در تیرماه ۱۴۰۳، با حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرویس فیبرنوری پرو (FTTX Pro) را افتتاح و با انجام تست سرعت، از بالاترین سرعت اینترنت ایران در شبکه فیبرنوری ایرانسل، با ثبت عدد بالاتر از ۸ گیگابیت بر ثانیه، رونمایی کند.

ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی(UNSP)، را از وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

ایرانسل جریان هوشمندی را با تمام توان پیگیری کرده و در ادامه فعالیت خود، با در نظر گرفتن اولویت‌های استراتژیک، حرکت به سمت اپراتور هوش مصنوعی را در دستور کار دارد.

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴، طی مراسمی با حضور مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، گزارشی از آخرین دستاوردها و محصولات و خدمات جدید ایرانسل، ارائه می‌شود.

۱۹ سال در کنار هم بودن؛ بسته تخفیفی ۱۹ سالگی ایرانسل

به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهرماه، نوزدهمین سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن‌همراه ایرانسل و به رسم قدردانی از مشترکان، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل، می‌توانند از ۲۷ مهر تا سوم آبان، بسته ترکیبی «دو گیگابایت اینترنت و دو ساعت مکالمه ایرانسلی» را با قیمت تخفیفی ۸۸۰۰ تومان، خریداری کنند.

این بسته از زمان فعال‌سازی تا دو روز اعتبار دارد و به دفعات قابل‌خریداری است.

مشترکان ایرانسل، برای فعال‌سازی این بسته می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۵* یا با مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من اقدام کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.