به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریفی از گویندگان رادیو است که سالها در رادیو ورزش به اجرای برنامههای تخصصی و تحلیلی پرداخته و مدتهاست که در رادیو گفتوگو نیز به عنوان یکی از مجریان چالشی برنامههای سیاسی و اجتماعی حضور دارد.
حسین شریفی در ابتدا درباره تفاوت اجرا در ۲ حوزه ورزشی و اجتماعی در برنامه های رادیویی به خبرنگار مهر بیان کرد: در هر ۲ فضا، اصل کار حل مسئله است اما تفاوت بزرگ در هدف نهایی است. در ورزش، هدف اصلی لذت، تفریح و سلامت مردم است. حتی اقتصاد ورزش هم باید در خدمت این هدف باشد. من خودم مدتی آنقدر درگیر تحلیل و نقد بودم که یادم رفته بود فلسفه وجودی ورزش، شادی مردم است. این را خسرو ابراهیم که یکی از چهره های برتر علمی ورزش کشور است در یک برنامه ورزشی به من یادآوری کرد و واقعاً حرف درستی بود.
این مجری رادیو درباره نقد در برنامههای ورزشی عنوان کرد: نقد در برنامههای ورزشی آسانتر است چون میتوان با عدد و آمار سخن گفت، در جهان توسعهیافته، ورزش با ریاضیات تعریف میشود. وقتی نقد شما بر پایه آمار و احتمال باشد، کسی نمیتواند از شما ایراد بگیرد. اما در سیاست اینطور نیست. گاهی ممکن است سخنی برخلاف سیاست کلان کشور باشد، حتی اگر نیت روشنگری باشد.
وی اضافه کرد: نقد و صراحت در بیان موضوعات باید بهگونهای باشد که به نتایجی مطلوب و سازنده منجر شود. به عنوان نمونه، در برنامه «روی موج گفتوگو» که اجرای دوشنبههای آن را از ساعت ۱۴:۳۰ در رادیو گفتوگو برعهده دارم، به موضوعات متنوعی پرداخته میشود. یکی از بخشهای جذاب این برنامه، گفتگوهای چالشی و مناظرههای مرتبط با مسائل اقتصادی و مطالبات مردمی با حضور مسئولان است. در این بخش، تلاش میکنم با طرح مسائل واقعی و بیان دغدغههای جامعه، مسئولان را در چارچوب وظایف خود به چالش بکشم و در صورت وجود قصور، آن را مورد نقد قرار دهم. هدف از این رویکرد، ارتقای سطح پاسخگویی و شفافیت میان مردم و مدیران است.
شریفی با اشاره به ماهیت گفتگوها در رادیو گفتوگو تصریح کرد: این گفتگوها مبتنی بر مطالبهگری و گفتمانسازی است. این رسانه تلاش میکند با طرح مسائل اساسی و دغدغههای عمومی جامعه، زمینه تبادل دیدگاهها را میان مردم، کارشناسان و مسئولان فراهم سازد. هدف اصلی این رویکرد، تقویت فرهنگ گفتگو، ارتقای سطح آگاهی عمومی و ایجاد بستر تعامل سازنده میان جامعه و مدیران است. من هم در این راستا، همواره کوشیدهام ضمن رعایت اصول حرفهای و استانداردهای رسانهای، حقیقت را بیان کرده و در مواجهه با موضوعات مختلف، دیدگاههای مخالف خود را با نگاهی تحلیلی و منطقی به چالش بکشم تا یا خود به اقناع برسم یا مخاطب را به درک روشنتری از موضوع هدایت کنم.
مجری کارشناس برنامه «روی موج گفتوگو» در ادامه با اشاره به «نسل خودآموخته» مجریان عنوان کرد: زمان ما اینترنت محدود بود و فضای مجازی گستردهای وجود نداشت که بتوان هر مهارتی را بهصورت آنلاین آموخت. از طرفی، آن نسل اهل مطالعه عمیقتر بود. امروز حجم اطلاعات افزایش یافته اما تمرکز کمتر شده است؛ همه چیز در حد یک توییت خوانده میشود. رسانههای رسمی نیز جایگاه پیشین خود را از دست دادهاند و رقابت برای جذب مخاطب دشوارتر شده است. مهمترین چالش نسل جدید مجریان، دستیابی به سواد واقعی رسانهای و توانایی ایجاد و حفظ مخاطب وفادار است.
شریفی در پایان درباره جذابیت رسانه اظهار کرد: رسانه جان من است و بعد از ۲۴ سال، حتی لحظهای نمیتوانم دوری از آن را تصور کنم.
