به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش برنج خارجی در مرحله سوم امسال، از امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد.

در این اطلاعیه آمده است، این ثبت سفارش برای تکمیل برنج سفید فصل پاییز بوده که مهلت اعتبار آن ۳ ماه است.

نخستین ثبت سفارش امسال، ۱۰ خرداد انجام شد. در این مقطع زمانی ۲۵۰ هزار تن برنج سفید و ۲۵ هزار تن برنج نیمه سفید خریداری و وارد شد. دومین ثبت سفارش برنج در سال جاری دوشنبه ۱۳ مرداد ماه بود که سهمیه این دوره خرید ۱۵۰ هزار تن برنج دو نوع واریته ۳۸۶ برنج پاکستانی و ۱۵۰۹ برنج هندی بود.

در اطلاعیه این مرحله از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آمد که واردکنندگان ملزم هستند در این دوره (مرحله دوم ثبت سفارش برنج خارجی) تمام برنج وارداتی باید تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود. دلیل این امر شرایط خاص حاکم بر کشور عنوان شد.

امسال به دلیل خشکسالی و کاهش بارش میزان تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، برنج، کلزا و… حدود ۳۰ درصد کاهش داشت. دولت بنا دارد ضمن تأمین باقی نیاز بازار مصرفی، برای تکمیل ذخایر استراتژیک، میزان واردات این کالاها را افزایش دهد.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در مرحله سوم ثبت سفارش برنج، مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی صادر شده است؛ اما مشخص نیست با وضعیتی که تأمین ارز دارد این مقدار ثبت سفارش عملیاتی شود.

وی افزود: از بهمن سال گذشته برای واردات برنج تخصیص ارز داده نشده و برخی از بازرگانان خارجی، اسناد و مدارک لازم برای ترخیص کالا از گمرک به طرف ایرانی تحویل نمی‌دهند. از سوی دیگر برای ثبت سفارش جدید ممکن است طرف خارجی به دلیل بدهی زیاد از فروش برنج خودداری کند.

همچنین دبیر انجمن واردکنندگان برنج از ثبت سفارش برنج هندی در هفته آینده خبر داد و گفت: احتمالاً ثبت سفارش مرحله چهارم، هفته آینده باشد. در این مرحله قرار است برای ثبت سفارش ۱۸۰ هزار تن برنج هندی مجوز داده شود.