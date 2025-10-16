به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۷ مهر ۱۴۰۴ انجام شد. یکی از اخبار داغ این هفته در بازار کالاهای اساسی برنامه جدید دولت برای اقلام کالابرگ الکترونیک که مشمول ۱۵ قلم لبنیات، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماهی، میگو و… است، می‌شود. بنا بر تصمیم تولید با حذف ارز دولتی ۲۸.۵۰۰ از این اقلام مانند گوشت، برنج و… قرار و تخصیص ارز مبادله‌ای قرار است دولت مابه‌التفاوت این دو ارز را به خانوارهای دهک پایین در قالب یارانه غیرنقدی بپردازد.

البته در این خصوص نقدهایی وجود دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود پیگیری‌های دو ماهه خبرنگار مهر هنوز حاضر به پاسخگویی نیست.

بازار گوشت قرمز

قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوساله در بازار کالاهای اساسی به هر کیلو گرم یک میلیون تومان رسید.

در خبری مسعود نمازی یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران از عرضه گوشت گرم وارداتی گوساله به مبلغ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها خبر داد.

بازار گوشت مرغ

گوشت مرغ در بازار بر اساس قیمت مصوب جدید معادل هر کیلو گرم ۱۳۵.۷۰۰ تومان در حال فروش است.

بنا بر اعلام مسئولان صنفی از این پس عرضه گوشت مرغ افزایش خواهد یافت.

این قیمت برای هر کیلو گرم مرغ زنده ۸۷ هزار تومان در هر کیلو گرم تعیین شده است.

همچنین با افزوده شدن گوشت بوقلمون به اقلام کالابرگ الکترونیک در بازار هر کیلو گرم گوشت بوقلمون بین ۱۶۹ تا ۱۷۹ هزار تومان است.

قیمت تخم‌مرغ در بازار

هفته گذشته رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اعلام کرد قیمت مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری‌ها ۷۷ هزار تومان تعیین شد. این عدد در اردیبهشت ماه ۶۳ هزار تومان مشخص شده بود.

در این هفته نیز قیمت مصوب مصرف‌کننده مشخص و اعلام شد هر کیلو گرم تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده در بازار ۹۲ هزار تومان باید باشد. اما رصد بازار این محصول نشان می‌دهد هر کیلو گرم تخم مرغ برای صاحب سوپرمارکت‌ها حدود ۹۷.۵۰۰ تومان تمام می‌شود و آنها نیز هر شانه تخم‌مرغ به وزن ۲ کیلو گرم را ۲۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. بر اساس قیمت مصوب دولتی این عدد نباید بالاتر از ۱۸۴ هزار تومان باشد.

قیمت لبنیات

در این هفته قیمت هر بسته کره حیوانی ۱۰۰ گرمی یکی از برندها شاهد افزایش قیمت بوده و از حدود ۶۸ هزار تومان به ۷۴.۹۰۰ تومان رسیده است.

در بازار لبنیات معمولاً هفتگی نرخ فرآورده‌ها در حال افزایش است. این افزایش یک بار برای ماست، بار دیگر برای خامه و… در بین برندهای مختلف در حال چرخش است.

گفتنی است؛، هفته گذشته قیمت ماکارونی تغییر کرده بود در حالی که این افزایش در خرداد ماه یک بار اتفاق افتاده بود.

هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی اردیبهشت ماه امسال ۳۳ هزار تومان بود و با افزایش ۲۵ درصدی به ۴۱.۲۵۰ تومان افزایش یافت.

در هفته گذشته هم با گذشت فقط حدود ۴ ماه، دوباره با افزایش حدود ۱۴ درصدی از ۴۱.۲۵۰ تومان به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه ، سردست و راسته گوسفند ۸۹۰-۹۴۰ ۹۲۰ گوشت ران گوسفندی ۱۱۴۰۰۰۰-۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰-۱۱۷۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۸۹۰-۹۴۰ ۹۴۰ گوشت ران گوساله ۹۹۰-۱۰۰۰۰۰۰ ۹۹۰-۱۰۰۰۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۹-۸۲۰ ۶۹۹-۸۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۹۹۰ ۹۹۰ گوشت مرغ ۱۳۵.۷۰۰ ۱۴۸ ران مرغ بدون کمر ۱۲۵ ۱۲۸ ران مرغ با کمر ۹۸ ۹۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۲۰-۳۲۰ ۲۲۰-۳۲۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۴۹-۲۱۰ ۱۳۵-۲۱۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) - - قزل‌آلا ۳۶۵ ۳۶۵ میگو تازه ۴۹۰-۶۹۰ ۴۹۰-۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۲۵ ۱۲۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۷۴.۹۰۰ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۳۵ ۳۵ شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ - - ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۳۳۰-۳۶۰ ۳۳۰-۳۶۰ برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی ۱۰۰ ۱۰۰ لوبیا چیتی فله‌ای و بسته بندی ۶۹۰ ۶۹۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۳۹ ۳۳۹ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۴۲۰ ۴۲۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۰۰ ۳۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۱۹ درصد، گوشت مرغ ۲۴ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۶ درصد، حبوبات ۲۹ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۱ درصد، قند ۹ درصد و شکر ۶ درصد در هفته منتهی به ۱۸ مهر ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.