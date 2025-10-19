  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۸

رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت منصوب شد

معاون علمی رئیس جمهور طی حکمی، عبدالحسن بهرامی را به سمت «رئیس نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران‌ساخت» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با صدور حکمی از سوی حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس نمایشگاه، تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران‌ساخت منصوب شد.

افشین در حکم انتصاب بهرامی آورده است:

«نظر به مراتب شایستگی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان رئیس نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت منصوب می‌کنم.

انتظار می‌رود ضمن ساماندهی کمیته اجرایی و با بهره‌گیری از کلیه توانمندی‌های موجود در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی و صنعتی کشور، شاهد توسعه فناوری‌های مورد نیاز از طریق ایجاد کشش بازار و حمایت هدفمند از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران باشیم.

از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت چهاردهم خواستارم.»

کد خبر 6626814
مهتاب چابوک

