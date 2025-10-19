به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه بینالمللی صنعت دریایی و کشتیرانی چین یکی از بزرگترین رویدادهای این حوزه در آسیا است که قدمتی بیش از ۴۰ سال دارد و فرصت کمنظیری برای آشنایی با جدیدترین دستاوردها و بروزترین فناوریهای در حوزه صنایع دریایی و کشتیرانی در سطح جهان محسوب میشود.
بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دریایی و کشتیرانی چین (Marintec China Shanghai ۲۰۲۵) از ۱۱ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در شانگهای برگزار میشود.
با هدف آشنایی با جدیدترین فناوریهای حوزه صنایع دریایی، شبکهسازی و تعامل با شرکتهای خارجی به منظور انتقال فناوری و حضور در نشستهای تخصصی، با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی یک هیأت تجاری و فناوری شامل نمایندگان شرکتهای دانشبنیان به این نمایشگاه اعزام میشوند.
دانشبنیانهای متقاضی حضور در این هیأت تجاری و فناوری تا روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazaal.inif.ir ثبتنام کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۰۹۱۲۲۱۱۷۶۲۴ و ۰۲۱۹۱۰۷۳۷۳۷ داخلی ۲۰۲ (مدیریت صادرات آینده همگرای تجارت) تماس حاصل نمایند.
یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به شرکتهای دانشبنیان برای بازاریابی محصولات خود در بازارهای صادراتی، حمایت از اعزام هیأتهای تجاری و فناوری ایرانی (شرکتهای دانشبنیان) و پذیرش هیأتهای تجاری و فناوری خارجی است.
