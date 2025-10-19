محور اجلاسیه شهدای مداح استان سمنان پیوند نسل جدید با دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح یکشنبه در همایش تجلیل از عوامل برگزاری اجلاسیه شهدای مداح استان سمنان با در دفتر امام جمعه شاهرود بیان کرد: قریب به یک سال قبل اقدامات ویژه ای برای برگزاری باشکوه اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان مانند دیگر اعضای کمیته‌های اجرایی این اجلاسیه باشکوه، انجام شده است.

وی با بیان اینکه پیش زمینه‌های برگزاری ۹ یادواره شهرستانی در استان سمنان از همان زمان انجام شد، افزود: از آنجا که اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان مسئولیت کمیته تشکل‌های مذهبی را بر عهده داشت برنامه ریزی برای یادواره‌های شهدای عرصه تبلیغ و مذهب در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه کمیته تشکل‌های مذهبی اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان نشست‌های هماهنگی و برنامه ریزی متعددی را برگزار کرد تا بتوانیم بهترین عملکرد را در اجرای برنامه‌ها داشته باشیم، گفت: اجلاسیه گرامی داشت شهدای مداح با دبیری بسیج مداحان استان سمنان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مذهبی و مردمی به نحو احسن برنامه ریزی شد.

قنبری یکی از اهداف این حرکت ارزشمند را پیوند بین نسل جدید و شهدای مداح دفاع مقدس دانست و افزود: نسل جدید میراث دار آن نسل شجاع هستند که در این همایش با حضور مداحان کشوری و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بومی به خوبی انجام گرفت.

وی با بیان اینکه اجلاسیه شهدای مداح استان سمنان در شهرستان شاهرود با استقبال گسترده مردم روبرو شد، گفت: این اجلاسیه یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های گرامی داشت یاد و خاطر شهدا در استان سمنان بود که به یادگار ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن قدردانی از همه کسانی که در برگزاری این اجلاسیه همراهی داشتند، ابراز داشت: ارزش واقعی این کنگره نه تنها در تقدیر و تشکرهای ظاهری است، بلکه در شب‌ها و روزهای بی‌خوابی، در زحمات بی‌وقفه شماست که از درگاه باری تعالی می‌خواهیم در نهایت به لبخندی از حضور اقدس امام زمان (عج) منجر شود که ارزش این پاداش با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

به گزارش مهر، در خاتمه این مراسم از دست اندرکاران اجلاسیه بزرگ شهدای مداح استان سمنان تقدیر شد.