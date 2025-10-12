سردار معروفی: شهیدان زن مفسران واقعی عزت و غیرت زن ایرانی‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی صبح یکشنبه در اجلاسیه ۵۶۶ شهیده استان کردستان که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، روحانیون، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه اسلامی به ترویج گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت نیاز دارد، چراکه این گفتمان، عامل مصونیت ملت بزرگ ایران در برابر هجمههای دشمنان است.
وی با بیان اینکه یاد و خاطره شهدا نباید فراموش یا تحریف شود، افزود: باید واقعیتهای صحنههای نبرد و فداکاری ملت ایران برای نسلهای آینده تبیین شود تا شهیدان همواره بهعنوان الگو و چراغ راه شناخته شوند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: شهدا قهرمانان واقعی ملت ایراناند؛ آنان نه متعلق به یک خانواده یا شهر، بلکه سرمایه و شناسنامه تمام ملت بزرگ ایران هستند و هرکس بخواهد ملت ایران را بشناسد باید آن را در آینه شهیدانش ببیند، همانگونه که شناخت زن ایرانی نیز در گرو شناخت بیش از ۵۰۰ شهید زن این سرزمین است.
وی تأکید کرد: شهدای زن ما، مفسران حقیقی عفت، غیرت، نجابت و شرافتاند؛ آنان با نثار جان خویش، نشان دادند زن ایرانی مؤمن، اصیل، اندیشمند و مقاوم است و هرگز زیر بار ذلت و خواری نمیرود.
زن ایرانی پیرو واقعی اسلام و قرآن است
سردار معروفی با اشاره به تلاش دشمنان برای تحریف جایگاه زن در فرهنگ اسلامی، گفت: زنان شهید ما ثابت کردند که فرهنگ غرب نمیتواند بر آنان تأثیر بگذارد؛ زن ایرانی پیرو واقعی اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) است و هرجا که پای دفاع از دین، انقلاب، ناموس و ولایت در میان باشد، دوشادوش مردان در میدان میایستد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش زنان شهید کردستان اشاره کرد و افزود: بخشی از زنان شهید این دیار قربانی سلاحهای کشتار جمعی و حملات شیمیایی دشمنان در دوران دفاع مقدس هستند. و ملت ایران خود قربانی سلاحهای غیرانسانی است و به همین دلیل امام راحل (ره) همواره بر حرمت سلاحهای کشتار جمعی تأکید داشتند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به معیارهای دوگانه مدعیان حقوق بشر خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران با خون شهیدانش اثبات کرده است که مدعیان غربی، ضد بشرند و مفهومی بهنام حقوق بشر در قاموس آنان وجود ندارد در حالیکه در فقه اسلامی، حتی برای حیوانات حقوق قائل شدهایم، آنان از ابتداییترین حقوق انسانی غافلاند.
وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی غیرقابل اعتماد، غیرقابل اطمینان و غیرقابل پیشبینی هستند و ملت ایران با بصیرت و تکیه بر فرهنگ جهاد و شهادت، فریب لبخند دشمن را نخواهد خورد.
سردار معروفی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم کردستان در این اجلاسیه گفت: ملت بزرگ ایران ملتی هوشمند است که پس از گذشت دههها از دوران جنگ تحمیلی همچنان در صحنه حضور دارد و با وحدت، ایمان و ولایتمداری از آرمانهای انقلاب اسلامی پاسداری میکند.
وی افزود: ملت ایران از نخستین روزهای انقلاب تا امروز، در تمامی عرصهها از جمله دفاع مقدس، دوران سازندگی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان، ثابت کرده که به رهبری، انقلاب و ایران اسلامی وفادار است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در پایان تأکید کرد: شهیدان زن ایران، قهرمانان حقیقی این ملتاند که با ایمان، عقلانیت و غیرت خویش مسیر عزت و سربلندی را برای همه زنان مسلمان ترسیم کردند و امروز جامعه ما باید با تکیه بر راه آنان، هویت دینی و انقلابی خود را پاس بدارد.
ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه هم پیروز میدان شد
سردار معروفی در ادامه سخنان خود با اشاره به رویدادهای اخیر و هوشمندی ملت ایران در برابر فتنههای ترکیبی و شناختی دشمنان گفت: ملت ایران در همه برهههای تاریخی نشان داده هرگاه منافع ملی، اعتقادات و آبرویش در خطر باشد، با هر قوم و مذهبی که باشد، حول محور ولایت گرد میآید و در برابر دشمن میایستد.
وی افزود: در سال ۸۸، دشمن گمان کرد میتواند بین ملت و نظام فاصله بیندازد، اما ملت بزرگ ایران با حضور خود نقشههای آنان را نقش بر آب کرد در سال ۹۷ و پس از آن نیز ملت در میدان ایستاد و اجازه نداد دشمن از اختلافات سوءاستفاده کند پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، ملت با شکوهترین بدرقه تاریخ را رقم زد و نشان داد پیوند مردم با ولایت گسستنی نیست.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی گفت: ملت ایران در این میدان نیز پیروز حقیقی بود و هیچکس به دشمن همراهی نکرد و همه اقوام و مذاهب در کنار هم ایستادند. ایمان واقعی مردم، نیروهای مسلح بصیر و ولایتپذیر، بسیج مردمی و امامت رهبر معظم انقلاب چهار مؤلفه اصلی پیروزی ملت در همه میدانهاست.
سردار معروفی تاکید کرد: ملت ایران اگر در زمان پیامبر اسلام بود در رکاب او شمشیر میزد، اگر در احد بود تنگه را رها نمیکرد و اگر در کربلا بود تاریخ را تغییر میداد. این ملت امروز با شعار «ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم» در مسیر حق ایستاده است.
وحدت مقدس رمز ماندگاری انقلاب
وی با اشاره به تلاش دشمن برای تفرقهافکنی میان مردم تصریح کرد: امروز هدف اصلی دشمن ایجاد انشقاق قومی، مذهبی و شکاف میان مردم و حاکمیت است؛ اما ملت ایران با بصیرت اجازه نخواهد داد این وحدت خدشهدار شود چرا که وحدت مقدس برای ما از آب و نان واجبتر است.
معروفی تاکید کرد: مسئولان باید نوکری این ملت را افتخار خود بدانند و مشکلات مردم را با روحیه جهادی و انقلابی حل کنند. ملت ما شایسته خدمت صادقانه است و باید جانمان را سنگر دفاع از آنان قرار دهیم.
وی با نقل خاطرهای از شهید حاج قاسم سلیمانی در زلزله بم گفت: شهید سلیمانی میفرمود «مردم را احیا کنید، نگذارید وابسته شوند، خودشان باید دوباره روی پای خود بایستند.»
سردار معروفی با تأکید بر اینکه شهیدان مرکز ثقل وحدت ملتاند، خاطرنشان کرد: باید با الهام از مکتب شهیدان، وحدت را حفظ و راه آنان را تا ظهور عدالت جهانی ادامه دهیم.
