قاسم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت تقارن ایام بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس با اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان بیان کرد: آموزش و پرورش استان سمنان برای این اجلاسیه برنامه‌های ویژه ای را تدارک دیده است.

وی افزود: نمایشگاه بزرگ فرهنگی و دانش آموزی در مصلای امیر المومنین (ع) سمنان میزبان اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان با حضور دانش آموزان و فرهنگیان یکی از این ویژه برنامه‌ها است که البته از ابتدای اجلاسیه مورد استقبال خوب دانش آموزان و خانواده‌هایشان هم قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه از روز گذشته ۱۲۵ هزار دانش‌آموز در کلاس‌های درسی استان سمنان حاضر شدند، افزود: یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای فرهنگی این دانش آموزان آشنایی آنان با سبک زندگی شهدا است.

شریفی با بیان اینکه بسیاری از شهدای ما دانش آموزانی بودند که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کیان مملکت به جبهه‌ها اعزام شدند و حتی دست به شناسنامه‌هایشان بردند تا سن شأن بزرگ‌تر شود، گفت: تبیین این رشادت‌ها برای دانش آموزان امروز می‌تواند آنان را با سیره شهدا آشنا سازد.

وی با بیان اینکه دانش آموزان با تبیین این مسائل همچنین می‌توانند الگوهای خوبی را پیدا کنند، تاکید داشت: زندگی نامه‌ها، وصیت نامه‌ها و سیره شهدا و همچنین روایت‌هایی که از آنان بیان می‌شود، در زمره راه‌هایی است که دانش آموزان می‌توانند با سیره شهدا آشنا شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آشنایی شهدا بر زندگی جوانان و نوجوانان مان تأثیر گذار خواهد بود، افزود: از آنجا که ما در ابتدای سال ۱۴۰۴ با جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در کنار جنگ شناختی پیچیده دشمنان در سال‌های اخیر روبرو هستیم، تبیین سیره شهدا و الگو سازی از آنان اهمیت بیشتری نیز دارد.

شریفی با بیان اینکه دانش آموزان در این جنگ شناختی پیچیده دشمن نقش بسزایی دارند، گفت: تجهیز دانش آموزان به سلاح معرفت و دانش و بینش می‌تواند دشمنان را در مسیر این نبرد شناختی ناکام بگذارد.