«دفاع مقدس» نماد باور به نصرت الهی در سایه وحدت ملی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مبانی جهاد در بستر دفاع مقدس میتواند به خوبی تبیین شود، مقولهای مهم که در جهاد تبیین به خصوص درباره دستاوردهای دوران دفاع مقدس میتواند بسیار مؤثر واقع شود. از سوی دیگر دفاع مقدس به ما درسهای زیادی میدهد که یکی از آنها جهاد برای خدا و نصرت الهی است.
خداوند متعال در بخشهایی از قرآن تاکید دارند که اگر شما مرا یاری رسانید من شما را نصرت خواهم داد و مردم ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس در عمل و به عینه، تبلور و تفسیر عملی این کلام الهی را مشاهده کردند.
حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود درباره دفاع مقدس دیدگاه تبیینی دارد و عقیده دارد که میبایست نکات مختلفی دفاع مقدس را برای مردم به خصوص نسل جوان بازگو کرد در هفته دفاع مقدس و مقارن با اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان نظر وی را درباره جهاد میپرسیم.
درباره مبانی دفاع مقدس به خصوص مبانی فکری توضیح دهید
آیه ۳۹ سوره حج (أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ به کسانی که [ستمکارانه] مورد جنگ و هجوم قرار میگیرند، چون به آنان ستم شده اذن جنگ داده شده، مسلماً خدا بر یاری دادن آنان تواناست) آیه جهاد است.
به عقیده برخی از مفسران ولین آیهای است که به پیامبر صلی الله علیه اجازه جهاد میدهد در این آیه اجازه داده شده کسانی که مورد ظلم قرار میگیرند در راه خدا و علیه ظالم جهاد کنند و خدا حتماً یاری کننده اهل جهاد است. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که نصرت الهی فقط نظامی نیست گاهی این وعده در حوزه سیاسی بینالمللی، اقتصادی، فرهنگی، عاطفی و غیره بروز پیدا میکند اما امدادهای الهی مشروط به این است که انسان اهل جهاد باشد.
مفسران بر این عقیده هستند که این اولین آیهای است که به پیامبر سلام الله علیه اجازه جهاد داده زیرا پیامبر ۱۲ سال در مکه و دو سال در مدینه در برابر دشمنان حالت دفاعی داشتند هرچه مسلمانان اصرار میکردند که پیامبر وارد جنگ شود ایشان میفرمودند که من اجازه ندارم و ابتدا باید اذن خدا و بعد آماده سازی نیروهای نظامی و برنامهریزی صورت بگیرد و بعد وارد جهاد خواهیم شد تا اینکه در سال دوم هجری آیه ۳۹ سوره حج به عنوان آیه جهاد نازل شد و پیامبر سلام الله علیه دستور جهاد پیدا کرد.
از این آیه چطور میتوان تفسیر دفاع مقدس را داشت
از این آیه به خصوص در زمینه تفسیر دوران دفاع مقدس تا امروز میتوان به خوبی بهره برد از این آیه همچنین نکات بسیار قابل توجهی استخراج میشود که یکی از آنها این است که در زمان معصوم جهاد در کنار معصوم نیازمند اجازه خدا یا ولی او بر روی زمین است و اینطور نیست که جهاد با میل و احساسات همراه شود.
البته این موضوع درباره دفاع صدق نمیکند و هر انسان آزادهای در برابر ظلم و تعدی ظالم میبایست دفاع کند و این دفاع منوط به اجازه نیست کما اینکه دفاع ملت ایران اسلامی در برابر هجمه دشمنان به خصوص در جنگ ۱۲ روزه منوط به اجازه سازمانهای بینالمللی که فقط در کلام حافظان حقوق بشر هستند نیست و ایران حق دارد از خود دفاع کند.
یکی از درسهایی که از این آیه میتوان گرفت این است که با ظالم نباید گفتگو کرد اگر دزدی به خانه کسی وارد میشود میبایست در برابر آن دزدی از خود دفاع کند و کسی نمیگوید که قبل از آن باید با دزد گفتگو کرد و اگر کسی در برابر ظلم و جهاد کند خداوند نیز وعده نصرت الهی به او داده است و اگر کسی روحیه تسلیم داشته باشد خداوند هم او را یاری نمیکند.
و این وعده خدا است؟
بله؛ هر چند امروز شاهد هستیم که برخی از افراد نسخههای بیربط برای رئیس جمهور میپیچند که مبتنی بر روحیه ترس و تسلیم است. اینها نمیتوانند مشمول نصرت الهی شوند زیرا مظلوم باید از حق خودش دفاع کند و تا زمانی که ظالم از ظلمش دست برندارد گفتگو معنی نخواهد داشت.
دیگر نکتهای که میتوان از این آیه برداشت کرد این است که مجاهد و مدافع در راه خدا نیازمند روحیه است و خداوند این روحیه را به همه جهادگران داده است کما اینکه در این آیه موکدا علام میفرمایند شما وظیفه خودتان را انجام دهید و من حتماً شما را نصرت خواهم کرد و این برای همه ملتها همه جهاتها در برابر ظلم صادق خواهد بود.
اما دشمن تلاش کرده تا این دیدگاهها را تغییر دهد.
بله اتفاقاً درس دیگری که میتوان از آیه جهاد گرفت این است که غربیها و برخی مستشرقین تلاش میکنند تا آیات جهاد را به نوعی جلوه بدهند که اسلام را دین خشونت معرفی کند. مستشرقین و غربیها از دیرباز اسلام را دین جنگ میخوانند و آن را مقابل صلح میپندارند در صورتی که اسلام دین منطق است.
غربیها و برخی ایادی آنها تلاش دارند ذهن جوانانمان را آشفته کنند میگویند که اسلام به دنبال جنگ است وگرنه چرا گفتگو نمیکنیم؟ موضوع اما این است که این افراد ذلت را میخواهند به ملت ایران اسلامی تحمیل کنند زیرا دشمن از دیرباز بوده و هست و حتی خواهد بود.
اسلام دین خشونت نیست ولی کسی که ظلم آشکار کرد یگر جایی برای گفتگو نمیگذارد برای جوانانمان امروز باید تبیین کنیم که گفتگو برای قبل از جنگ و تعدی نظامی است و نه بعد از آن اما مدتها است که افرادی با برخی بیانات آبروی ملت ایران را در عرصه بینالمللی میبرند.
اسلام حتی نسبت به خداشناسی هم تاکید به گفتمان توحیدی دارد و کسی را با جبر و زور اجبار نمیکند چه برسد به اینکه بخواهد دین خشونت باشد اسلام دین منطق است اما با کسانی که میگویند ایران حق غنیسازی ندارد و حتی موشکهای میانبرد و کوتاه برد هم نباید داشته باشد از سوی دیگر به کشور تعدی نظامی میکنند مگر میتوان گفتگو کرد؟ غرب و دشمنان ما در واقع با قلدری میخواهند که جلوی ملت ایران را بگیرند و خودشان را همه کاره عالم میدانند اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اینها بزرگتر از دهانشان حرف میزنند در صورتی که ملت ایران به دنبال عزت و آزادگی خود است.
و در دوران دفاع مقدس هم شاهد این امر بودیم
ملتی که دفاع مقدس را از سر گذرانده میداند که ترجمان آیه جهاد به صورت عملی برایش مشخص شد. زمانی که ملت ما مورد ظلم و حمله دشمن قرار گرفت و با جهاد به نصرت الهی دست پیدا کرد آن هم در دورانی که همه مردم ما به خوبی پای کار آمدند و شاهد بودیم که رزمندگان ما در جبههها تلاش خودشان را کردند و ملت عزتمند ایران اسلامی به خواست خداوند و عزمی راسخ توانستند عزت و استقلال خود را حفظ کنند و کشور را با نصرت خدا به پیش ببرند همین رویه ایام دفاع مقدس امروز هم وجود دارد و شاهد بودیم که در طول جنگ ۱۲ روزه نیروهای مسلح ما و مردم همیشه در صحنه وظیفه خودشان را به خوبی و به درستی انجام دادند لذا باید این مسائل برای جوانان تبیین شود
نظر شما