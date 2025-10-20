  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

رئیس شبکه بهداشت دیر: خدمات سلامت به ۲۲۰۰ بانو ارائه شد

بوشهر- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲ هزار و ۲۸۹ مورد مراقبت توسط ماماها انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور ظهر دوشنبه در نشست کمیته سلامت بانوان شهرستان دیر با تاکید بر اهمیت سلامت زنان اظهار داشت: ارتقا سلامت بانوان به ویژه در سنین میانسالی، نقش کلیدی در سلامت خانواده و جامعه دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به جمعیت ۱۵ هزار و ۸۷ نفری بانوان ۳۰ تا ۶۰ سال شهرستان دیّر گفت: خدمات مراقبت سلامت بانوان در شهرستان دیّر به صورت مستمر در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت در حال اجراست.

ناظمیان‌پور افزود: شاخص مراقبت مامایی در این گروه سنی ۱۵ درصد است و در شش ماهه نخست سال دو هزار و ۲۸۹ مورد مراقبت توسط ماماها انجام شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با بیان اینکه به میانگین ۱۲ خدمت به بانوان ارائه می‌شود، گفت: خدمات مامایی شامل ارزیابی وضعیت سلامت عمومی، مشاوره تغذیه، بررسی وضعیت باروری، سلامت روان، غربالگری سرطان‌های شایع زنان و آموزش سبک زندگی سالم است.
ناظمیان‌پور افزود: در کنار خدمات بهداشتی و درمانی، آگاهی بخشی و آموزش بانوان درباره اهمیت مراقبت‌های دوره‌ای و پیشگیری از بیماری‌ها از اولویت‌ها است.

وی تصریح کرد: با اجرای این مراقبت‌ها، تلاش می‌شود تا آگاهی بانوان نسبت به سلامت خود افزایش یافته و زمینه ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان فراهم شود.

