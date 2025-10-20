رئیس شبکه بهداشت دیر: خدمات سلامت به ۲۲۰۰ بانو ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیانپور ظهر دوشنبه در نشست کمیته سلامت بانوان شهرستان دیر با تاکید بر اهمیت سلامت زنان اظهار داشت: ارتقا سلامت بانوان به ویژه در سنین میانسالی، نقش کلیدی در سلامت خانواده و جامعه دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به جمعیت ۱۵ هزار و ۸۷ نفری بانوان ۳۰ تا ۶۰ سال شهرستان دیّر گفت: خدمات مراقبت سلامت بانوان در شهرستان دیّر به صورت مستمر در خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت در حال اجراست.
ناظمیانپور افزود: شاخص مراقبت مامایی در این گروه سنی ۱۵ درصد است و در شش ماهه نخست سال دو هزار و ۲۸۹ مورد مراقبت توسط ماماها انجام شده است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با بیان اینکه به میانگین ۱۲ خدمت به بانوان ارائه میشود، گفت: خدمات مامایی شامل ارزیابی وضعیت سلامت عمومی، مشاوره تغذیه، بررسی وضعیت باروری، سلامت روان، غربالگری سرطانهای شایع زنان و آموزش سبک زندگی سالم است.
ناظمیانپور افزود: در کنار خدمات بهداشتی و درمانی، آگاهی بخشی و آموزش بانوان درباره اهمیت مراقبتهای دورهای و پیشگیری از بیماریها از اولویتها است.
وی تصریح کرد: با اجرای این مراقبتها، تلاش میشود تا آگاهی بانوان نسبت به سلامت خود افزایش یافته و زمینه ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان فراهم شود.
