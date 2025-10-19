به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی صبح یکشنبه در همایش قدردانی از دست اندرکاران اجلاسیه شهدای مداح استان سمنان در دفتر خود در شاهرود بیان کرد: پیوند نسل جدید با شهدای مداح استان سمنان در همایشی باشکوه رقم خورد که از دست اندرکاران آن باید قدردانی شود.

وی با بیان اینکه مراسم تجلیل از شهدا، مکمل فرهنگی شهادت است، افزود: برگزاری یادواره شهدا موجب گسترش فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود و همچنین سبب امید افزایی در بین جامعه می‌شود و لذا دارای اهمیت بسیاری است.

امام جمعه شاهرود بر اهمیت حفظ فرهنگ شهادت و ایثار تأکید کرد و اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا موجب گسترش فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت می‌شود و این موضوعی است که امروز به خصوص در قبال جنگ نرم دشمن، به آن نیاز داریم.

امینی همچنین با بیان اینکه شهدا به تجلیل نیاز ندارند بلکه ما هستیم که این یادواره‌ها برایمان یادآوری مجاهدت‌های شهدا است، ابراز کرد: ما نیازی داریم که فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داریم. ‬

وی تبیین مجاهدت‌های شهدا برای نسل جوان را رسالت ارگان‌های فرهنگی و تبلیغی به خصوص ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، حوزه، آموزش و پرورش و … دانست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شاهرود با بیان اینکه اگر این مراسم‌ها نبود، شهدا از یاد می‌رفتند، به اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده اشاره کرد.

امینی در ادامه گفت: شهدای گرانقدر با جانفشانی و ایثار انقلاب اسلامی را حفظ کرده‌اند و اکنون وظیفه همگان است که این ارزش‌ها را برای نسل جوان تبیین کنند.

وی افزود: مردم نسبت به شهدا معرفت دارند و همیشه پای کارشان هستند؛ لذا باید تمام توان را برای آشنایی کودکان با این نسل فداکار آن هم به زبان کودکانه به کار ببندیم.