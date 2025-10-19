  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

انحراف پراید در بزرگراه شهید سرابیان دو قربانی گرفت

انحراف پراید در بزرگراه شهید سرابیان دو قربانی گرفت

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از وقوع سانحه رانندگی در بزرگراه شهید سرابیان خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه دو نفر در دم جان باختند و دو نفر دیگر مصدوم شدند

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۲۵ صبح یکشنبه ۲۷ مهرماه گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پراید از مسیر اصلی و محبوس شدن سرنشینان درون خودرو در بزرگراه شهید سرابیان به مرکز فرماندهی سازمان آتش‌نشانی (سامانه ۱۲۵) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله اکیپ‌های عملیاتی از ایستگاه شماره ۳ و نجات مرکزی به همراه خودرو نجات به محل اعزام شدند. مأموران آتش‌نشانی پس از حضور در صحنه و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی، اقدام به آزادسازی سرنشینان محبوس کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه به دلیل شدت برخورد خودرو با تیر چراغ برق وسط بزرگراه، دو نفر از سرنشینان در دم جان خود را از دست دادند و مصدومان حادثه نیز پس از انجام اقدامات اولیه، توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی کامل صحنه، محل را به عوامل انتظامی تحویل دادند و علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد خبر 6626980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها