انحراف پراید در بزرگراه شهید سرابیان دو قربانی گرفت

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۲۵ صبح یکشنبه ۲۷ مهرماه گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پراید از مسیر اصلی و محبوس شدن سرنشینان درون خودرو در بزرگراه شهید سرابیان به مرکز فرماندهی سازمان آتش‌نشانی (سامانه ۱۲۵) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله اکیپ‌های عملیاتی از ایستگاه شماره ۳ و نجات مرکزی به همراه خودرو نجات به محل اعزام شدند. مأموران آتش‌نشانی پس از حضور در صحنه و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی، اقدام به آزادسازی سرنشینان محبوس کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه به دلیل شدت برخورد خودرو با تیر چراغ برق وسط بزرگراه، دو نفر از سرنشینان در دم جان خود را از دست دادند و مصدومان حادثه نیز پس از انجام اقدامات اولیه، توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی کامل صحنه، محل را به عوامل انتظامی تحویل دادند و علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.