سخنگوی دولت: رویدادهای مهارتی گامی بلند برای تأمین نیروی کار ماهر است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران در اصفهان، با بیان اینکه رویکرد متوازن در حوزه‌های دانش و مهارت از اولویت‌های دولت است، خاطرنشان کرد: اگر دانش به مهارت تبدیل نشود، در بسیاری از رشته‌ها بی‌معنا خواهد بود.

وی افزود: رویدادهایی مانند مسابقات ملی مهارت، به شدت می‌تواند هم به ترغیب دانش‌آموزان و هم به تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع کشور کمک کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز نیروی کار ماهر و کافی در کشور وجود دارد و اینگونه برنامه‌ها گام بزرگی در راستای گسترش عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان از سراسر کشور در این مسابقات، گفت: این حضور نشان می‌دهد که زیرساخت‌های لازم برای مهارت‌محور کردن دانش‌آموزان در حال فراهم شدن است.

مهاجرانی به نقص‌های گذشته در سیستم آموزشی هنرستان‌ها اشاره و تصریح کرد: در سال‌های گذشته هنرستان‌ها با کمبودهایی مانند مواد اولیه و فضای آموزشی مواجه بودند، اما با اقدام بسیار خوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی سازمان فنی و حرفه‌ای با هنرستان‌ها، این اقدام به نقطه عطفی در حوزه آموزش‌های مهارتی تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از میزبانی استان اصفهان، گفت: از مردم خوب اصفهان و استاندار توانمند این استان تشکر می‌کنم که فضایی فاخر و مناسب برای این رویداد فراهم کردند. مهاجرانی گفت: تجمع دانش‌آموزان از سراسر ایران در اینجا، علاوه بر ارزش آفرینی، نمادی از انسجام ملی است.

سخنگوی دولت برگزاری متمرکز و نمایشگاهی این مسابقات را فرصتی برای هم‌افزایی کسب‌وکارها و صنایع دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین رویدادهایی، شاهد نهادینه شدن فرآیند گسترش مهارت‌ها با رویکردی ملی باشیم.