برگزاری بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصرالله افتخاری صبخ یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در یاسوج، گفت: حمایت از طرحهای کسب وکار و تجاری سازی فناوریهای نوپا، تجاریسازی فناوریهای نوپا و رشد یافته با حضور مسئولان ملی و استانی از اهداف این جشنواره است.
وی اظهار کرد: از جمله اهداف اصلی پارکهای علم و فناوری شناسایی ایدهها و افراد صاحب ایده، کمک به تجاریسازی ایدهها و ایجاد شبکههای ارتباطی بین این افراد است.
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه برگزاری این جشنواره در اصفهان از سال ۱۳۸۳، افزود: بیستمین دوره این رویداد در سال آینده برگزار خواهد شد که زمان ثبت نام ان تا ۱۵ آبان است.
وی بیان کرد: همچنین فرایند اجرای جشنواره امسال با تغییراتی همراه بوده و با توجه به اهمیت موضوع، استانها به صورت فعالتری درگیر شدهاند.
راه اندازی ۳۰ دبیرخانه استانی برای اجرای بهتر جشنواره
افتخاری از راهاندازی ۳۰ دبیرخانه استانی برای اجرای بهتر جشنواره خبر داد و گفت: پارکهای علم و فناوری مسئولیت اجرا و دبیرخانه این جشنواره را بر عهده دارند و این جشنواره در سه کارگروه شامل طراحان کسب وکار فن آفرینی و تجاریسازی فناوری برگزار میشود که بخش آخر ویژه شخصیتهای حقوقی دارای محصول تجاری سازی شده است.
وی درباره جوایز این جشنواره در بخش ملی نیز گفت: طرحهای برگزیده در بخش تجاریسازی فناوری در بخش ملی مبالغ قابل توجهی دریافت خواهند کرد که به ترتیب به طرحهای اول، دوم و سوم؛ یک میلیارد تومان، ۵۰۰ میلیون تومان و ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص مییابد.
رئیس پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مهلت ثبتنام در این جشنواره افزود: متقاضیان تا ۱۵ آبان ماه فرصت دارند طرحها و محصولات خود را در سایت مرکزی جشنواره به آدرس Shtf.ir بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: پس از پایان مهلت ثبتنام فرایند داوری توسط دبیرخانه پارک علم و فناوری استان آغاز میشود و داوران در حوزههای تخصصی مرتبط طرحها را بررسی خواهند کرد که از هر استان نیز ۹ طرح برگزیده انتخاب میشود.
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از جمله اهداف مهم این جشنواره، درگیر کردن صنایع استان، ایجاد ارتباط بین صاحبان ایده و صنعت، و کمک به توسعه زیست بوم فناوری است.
وی اظهار کرد: همچنین ورود شرکتهای ملی برای رفع نیازهای صنایع و توسعه همکاریها از دیگر اثرات مثبت این رویداد به شمار میرود.
