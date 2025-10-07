«ترویج فرهنگ نوآوری» مهمترین ماموریت جشنواره شیخ بهایی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در محل پارک علم و فناوری استان سمنان مرکز شاهرود از برگزاری بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی بصورت استانی در شاهرود خبر داد و ابراز داشت: این جشنواره بهمن ماه در پردیس اصلی پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه کشوری این رقابت ها آبان ماه ۱۴۰۵ در شهر اصفهان خواهد بود، بیان کرد: این جشنواره با حضور مجموعههای خلاق و فناور و دانش بنیان برگزار می شود.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه اهداف این جشنواره ترویج فرهنگ نوآوری است، ابراز داشت: حمایت از این مجموعهها و طرحهای برگزیده و شبکه سرمایهگذاران در رویداد و جشنواره از رویکردهای جشنواره است.
نظری با بیان اینکه این طرح ها به کسب و کارهای برگزیده متصل میشوند، تصریح کرد: توانمند سازی و حضور شرکتهای مختلف، حامیان و سرمایه گذاران و شرکتهای نوپا در این جشنواره مد نظر است.
وی افزود: علاقه مندان بخش مسابقهای جشنواره در حوزه طراحان کسب و کار و فن آفرینی و تجارت سازی فناوری می توانند شرکت کنند و می کوشیم تا از برگزیدگان استانی نیز حمایت جامع شود.
رییس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه داوری استانی به سرعت در حال انجام است، ابراز داشت: در این خصوص اطلاع رسانی مستمر رسانهای خواهیم داشت تا همه فعالان و علاقمندان شرکت کنند.
نظری به همکاری منطقهای با استان های گلستان، گیلان و مازندران در این جشنواره خبر داد و افزود: فراخوان و ثبت نام ۱۳ مهر تا ۱۵ آبان ماه و ارزیابی یکم آذر تا یکم بهمن ماه است.
وی افزود: در سه بخش فن آفرینی و تجاری سازی فناوری رشد یافته، فن آفرینی و تجاری سازی فناوری نوپا و طراحان کسب و کار که تیمهای اول تا سوم از ۱۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تجلیل میشوند.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه فراخوان آغاز و پوسترها توزیع شده است، ابراز داشت: جشنواره هوش مصنوعی ایران آذرماه در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار خواهد شد.
نظری با بیان اینکه هدف برگزاری این رویداد به صورت سالانه و امسال دومین سال برگزاری است، تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساختهای خوب شرکتهای خوبی نیز جذب شدند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه زیست بوم فناوری در دستور کار است، افزود: دبیرخانه ملی هوش مصنوعی برای نمایشگاه هفته پژوهش را اخذ و برای کل کشور نیز در دست پیگیری است.
