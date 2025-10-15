به گزارش خبرنگار مهر، حسن حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به عنوان دبیرخانه استانی با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی را در استان برگزار میکند.
وی ادامه داد: معرفی سرمایهگذاران حوزه فناوری، ترویج فرهنگ فناوری، گسترش ارتباطات فناوری، رونق کسب و کار فناورانه، اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار، ورود به بازارهای ملی و بینالمللی، از اهداف برگزاری این جشنواره است.
حیدری با بیان اینکه بخش مسابقهای این جشنواره در دو بخش طراحی کسب و کار و فنآفرینی و تجاریسازی فناوری برگزار میشود، گفت: علاقهمندان تا ۱۵ آبان امسال مهلت دارند تا در این جشنواره ثبتنام کنند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یادآور شد: این جشنواره دارای بخشهای جنبی شامل نمایشگاه فناوری، فرصتهای سرمایهگذاری و نشست انتقال تجربه در افق بینالمللی است.
وی با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایهگذار در حوزه فناوری هستیم اما لازمه جذب سرمایهگذار در حوزه فناوری، معرفی ایدههای جدید این حوزه است، اظهار کرد: دانش باید ثروت آفرین باشد و فناوری باید تجاریسازی شود تا تبدیل به نوآوری شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی نیز در این نشست لازمه توسعه را حرکت به سمت فناوریهای نو دانست و گفت: برای توسعه استان باید به سمت فناوریهای نو حرکت کنیم.
محمد دهقان با اشاره به اثرگذاری فناوری و نوآوری در دنیای امروز، گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته از فناوریهای نو برای توسعه اقتصادی کشور استفاده میکنند.
وی با اشاره به دبیرخانه استانی آذربایجانغربی در بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی، این رویداد را مثبت دانست و گفت: اثرات این جشنواره میتواند سبب پیشرفت استان شود.
دهقان با اشاره به تلاش برای جذب سرمایهگذار در استان گفت: سیاست کلی کشور و استراتژی استان، مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
نظر شما