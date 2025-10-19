  1. هنر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

افتتاح نمایشگاه «مرزهای خیال و واقعیت» در خانه هنرمندان

نمایشگاه عکس «مرزهای خیال و واقعیت» شامل آثار ژان رضایی عصر دوشنبه ۲۸ مهر در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار عکاسی ژان رضایی با عنوان «مرزهای خیال و واقعیت» از عصر روز دوشنبه ۲۸ مهر در گالری ممیز خانه هنرمندان برگزار می‌شود و تا ۶ آبان ادامه دارد.

این نمایشگاه، دومین نمایشگاه انفرادی عکس ژان رضایی است که مجموعه دوم از پروژه «مرزهای خیال و واقعیت» است. در این مجموعه جدید تمرکز او بر منظره واقع شده است. مجموعه اول از این پروژه با عنوان فرعی درخت در سال ۱۴۰۳ در گالری ایده برگزار شده است.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: «مرزهای خیال و واقعیت» تلاشی میان‌رشته‌ای است برای رفتن به فراسوی غریزه شناخت- به سوی خواست زندگی در عصر فناوری‌های نو. مجموعه دوم از این پروژه با عنوان «منظره» بازی نور و رنگ در طول روز و شب و تغییر فصول را به تماشا می‌نشاند؛ نمایشی که ما را به واقعیتی خیال‌انگیز در آن سوی لنز عکاس می‌برد.»

آزاده فضلی

