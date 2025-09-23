به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای رویداد، «مورفئوس» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی مینا گودرزی است که ساعت ۱۶ چهارشنبه، ۲ مهر با حضور پدیدآورنده آثار در گالری بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

در بیانیه هنری نمایشگاه آمده است: «مورفئوس، مجموعه‌ای از آثار مینا گودرزی است که از دل خواب‌های بی‌مرز و خیال‌های رها زاده شده‌اند. در این نمایشگاه، رویاها شکل می‌گیرند، زمان از معنا تهی می‌شود و واقعیت در آینه تخیل بازتابی تازه می‌یابد.

در این مجموعه، خواب نه به عنوان گریز، بلکه به مثابه بیان حقیقتی دیگر جلوه‌گر شده است. نقاشی‌ها بازتابی از ناخودآگاه اند؛ فُرم ها درهم‌تنیدگی زمان و مکان را به چالش می‌کشند و رنگ ها روایتگر جهانی اند که در آن منطق، به استعاره تبدیل می‌شود و «مورفئوس»، خدای خواب‌های تصویری ما را به ضیافتی از رنگ، فُرم و احساس دعوت می‌کنند.»

مینا گودرزی فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشته نقاشی از دانشگاه هنر و معماری کمال‌الملک نوشهر است. وی پیش از این، در چندین نمایشگاه گروهی شرکت کرده و علاوه بر اینها، ۴ نمایشگاه انفرادی نقاشی برگزار کرده است. همچنین، وی عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر است و در حوزه طراحی صحنه و لباس در عرصه تئاتر و سینما فعالیت دارد. این پنجمین نمایشگاه انفرادی نقاشی این هنرمند به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی می‌توانند برای تماشای ۱۴ تابلوی نقاشی به نمایش درآمده در این رویداد، در روزهای چهارشنبه تا جمعه، ۲ الی ۱۱ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به گالری بهار خانه هنرمندان مراجعه کنند.