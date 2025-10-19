اقدام موثر دستگاه قضا برای جامعه علمی و پژوهشی کشور

کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشگامی دستگاه قضا در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌های خود با دانشگاه به‌منظور بهره‌برداری علمی و پژوهشی در قالب همایش «عدالت هوشمند» بیان کرد: اقدام قوه قضائیه مبنی بر اشتراک‌گذاری بیش از ۱۰ میلیون از آرا قضائی گمنام‌سازی شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامی بسیار مؤثر برای جامعه علمی و پژوهشی کشور است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اقدام دستگاه قضا در اشتراک‌گذاری داده‌های خود در ارتقا سطح علمی دانشجویان حقوق و استفاده استنادی برای وکلا و حقوقدانان نقش بسزایی خواهد داشت.

وی ادامه داد: این داده‌ها می‌تواند اطلاعات گسترده و موثقی را در اختیار محققین و دانشمندان رشته‌های مختلف علمی و تخصصی قرار دهد که بر اساس آن، مسائلی از جمله نقص اجرای قوانین و مقررات در کشور را مورد بررسی قراردهند و با کشف نواقص و معضلات نظام حقوقی و قضایی کشور به رفع آن‌ها و بهتر شدن نظام حقوقی و قضایی کشور کمک شایانی نمایند.

رئوف در ادامه عنوان کرد: در زمینه جامعه شناسی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز می‌توان از این داده‌ها بهره برد و قانونگذار نیز می‌تواند از نتایج علمی و پژوهشی حاصل از این داده‌ها در مسیر قانونگذاری بهتر و مؤثرتر استفاده کند.

این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: در بخش دوم، یعنی ارتقای سطح علمی دانشجویان حقوق و یا سایر رشته‌ها، منبع بسیار خوب و قابل اتکایی در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.

وی در پایان پیشگامی قوه قضائیه در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌های خود با دانشگاه را بسیار مفید و شایسته ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم علاوه بر دانشگاه‌ها و موسسات علمی و مجلس، قوه مجریه نیز در سیاست گذاری ها و برنامه‌های اجرایی خود از این منبع مهم علمی و تجربی نهایت استفاده را در جهت بهبود اجرای قوانین و مقررات به عمل آورند.