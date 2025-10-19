معاون قوه قضائیه: آینده حقوق مالکیت و توسعه پایدار درکرمان روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی، ظهر یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان که در جیرفت برگزار شد، از اجرای طرح‌های گسترده‌ای خبر داد که پس از سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان در آبان‌ماه امسال آغاز شده‌اند.

وی گفت: پروژه‌های عمرانی متعددی در شهرستان‌های جنوبی کرمان در حال پیگیری و بهره‌برداری هستند و سهم قابل توجهی از این اقدامات در هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

بابایی، با اشاره به رشد چشمگیر ۵۰ درصدی در صدور آرا و اسناد مالکیت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: بیش از ۱۹ هزار سند رسمی در حوزه مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرک‌های صنعتی و گلخانه‌ها در شش‌ماهه نخست امسال صادر شده است.

وی با تأکید بر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جایگزینی اسناد رسمی به جای اسناد عادی در محاکم، گفت: از مردم می‌خواهیم قراردادهای خود را تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک معتبر تنظیم کنند.

معاون قوه قضائیه از راه‌اندازی سکوی آزمایشی اتصال بخش خصوصی به سامانه‌های سازمان ثبت خبر داد و عنوان کرد: این مهم امکان تنظیم ۱۴ نوع قرارداد یکسان را فراهم می‌کند و این گام را نقطه عطفی در ایجاد نظم نوین در تنظیم قراردادها دانست.

بابایی، از حمایت نمایندگان مجلس و مسئولان استان در تثبیت مالکیت اراضی روستایی، گلخانه‌ای و زراعی قدردانی کرد و اظهار داشت: آینده حقوق مالکیت و توسعه پایدار در استان کرمان روشن و امیدوارکننده است.