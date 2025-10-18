  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

موحدی: برنامه‌ریزی جامع برای مقابله با مصرف دخانیات انجام شود

موحدی: برنامه‌ریزی جامع برای مقابله با مصرف دخانیات انجام شود

دادستان کل کشور گفت: اقدامات چند وجهی و جامع برای مبارزه با مصرف دخانیات برنامه‌ریزی و اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در جلسه با دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بر پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تاکید و اظهار داشت: باید تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه کنترل مصرف دخانیات به وظایف قانونی خود عمل کنند و مراجع فرهنگی بر مذمت استفاده از مواد دخانی برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند و غلبه با کار فرهنگی باشد و با کار هنرمندانه آثار زیانبار مواد دخانی برای جامعه بالاخص جوانان و نوجوانان تبیین شود.

وی بیان کرد: علاوه بر کار فرهنگی پیگیری و نظارت بر اجرای قانون بسیار اهمیت دارد و متولیان باید در اجرای قانون اهتمام داشته باشند و دادستان‌ها از باب حقوق عامه تکالیف و وظایف دستگاه‌ها را رصد و در صورت ترک فعل طبق مقررات اقدام کنند، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز موظف است اجرای صحیح وظایف قانونی را در سطح ملی پیگیری و نظارت لازم را اعمال کند.

دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد: اجرای مجازات به تنهایی اثربخش نیست و باید اقدامات چند وجهی و جامع برای مبارزه با مصرف دخانیات بالاخص توسط نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی و اجرا شود و دادستانی کل کشور آمادگی لازم جهت کنترل و پایش عملکرد دستگاه‌ها را دارد.

کد خبر 6626222
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها