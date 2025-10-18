به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در جلسه با دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بر پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تاکید و اظهار داشت: باید تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه کنترل مصرف دخانیات به وظایف قانونی خود عمل کنند و مراجع فرهنگی بر مذمت استفاده از مواد دخانی برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند و غلبه با کار فرهنگی باشد و با کار هنرمندانه آثار زیانبار مواد دخانی برای جامعه بالاخص جوانان و نوجوانان تبیین شود.

وی بیان کرد: علاوه بر کار فرهنگی پیگیری و نظارت بر اجرای قانون بسیار اهمیت دارد و متولیان باید در اجرای قانون اهتمام داشته باشند و دادستان‌ها از باب حقوق عامه تکالیف و وظایف دستگاه‌ها را رصد و در صورت ترک فعل طبق مقررات اقدام کنند، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز موظف است اجرای صحیح وظایف قانونی را در سطح ملی پیگیری و نظارت لازم را اعمال کند.

دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد: اجرای مجازات به تنهایی اثربخش نیست و باید اقدامات چند وجهی و جامع برای مبارزه با مصرف دخانیات بالاخص توسط نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی و اجرا شود و دادستانی کل کشور آمادگی لازم جهت کنترل و پایش عملکرد دستگاه‌ها را دارد.

