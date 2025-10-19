  1. دانش و فناوری
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

آغاز دوره تربیت مدیران مراکز رشد نوین در دانشگاه‌های منتخب کشور

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران مراکز رشد نوین در دانشگاه‌های منتخب کشور با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، توحید فیروزان مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری معاونت فناوری وزارت علوم با اعلام این خبر، گفت: توانمندسازی مراکز رشد و تربیت مدیران مراکز رشد نوین یکی از اولویت‌های این دفتر در معاونت فناوری است. بر این اساس دبیرخانه ملی این برنامه، با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده است.

وی در توصیح این برنامه آموزشی، افزود: در قالب این دوره، بیش از ۸۰ نفر از مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های منتخب کشور آموزش‌های تخصصی لازم را برای فعالیت تخصصی در زیست بوم نوآوری کشور می‌بینند.

فیروزان گفت: مدت زمان این دوره آموزشی ۱۰۰ ساعت است که ۷۰ ساعت آن به صورت حضوری و ۳۰ ساعت آن مجازی است و در آن سرفصل‌های تخصصی دانش مربوط به حوزه زیست بوم فناوری و نوآوری به شرکت کنندگان ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری معاونت فناوری وزارت علوم با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد این برنامه تربیتی و آموزشی، گفت: این دوره آموزشی از مهرماه امسال آغاز شده و طی یک ترم تحصیلی، همانند یک دوره mini MBA شرکت کنندگان را برای نقش آفرینی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور آماده می‌کند.

وی با اشاره به شاخص تولید ناخالص ملی در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته، از اهمیت تبدیل دانش به سرمایه سخن گفت و نقش تحقیق و توسعه را در رشد بازار و تولید ثروت مهم ارزیابی کرد.

فیروزان در پایان تاکید کرد: تکنولوژی را دیگران به ما نمی‌دهند بر این اساس باید ظرفیت‌های داخلی در خلق و تولید فناوری فعال شوند.

این دوره آموزشی طی سه روز متوالی در سالن مشایخی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف شروع شده و در این سه روز، شرکت کنندگان، ضمن حضور در کارگاه مدل‌های کسب و کار، کارگاه آشنایی با مراکز رشد نوین و نسل‌های مراکز رشد، کارگاه تعاملات در زیست بوم و تجربه شکل گیری ناحیه نوآوری شریف و کارگاه آشنایی با بازیگران زیست‌بوم فناوری و توآوری ایران، از ایستگاه شریف .box، مرکز کارآفرینی و شتابدهنده و مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند و از نزدیک با فغالیت ها و تجارب این ساختارهای فناورانه آشنا شدند.

گفتنی است این دوره تخصصی در راستای طرح مراکز رشد نوین و در جهت ارتقای خدمات ارائه شده مراکز رشد نوین کشور برنامه ریزی شده و از مهرماه سال جاری شروع و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

