  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

راه اندازی مراکز رشد و فناوری در ۱۰ واحد استانی دانشگاه پیام نور

راه اندازی مراکز رشد و فناوری در ۱۰ واحد استانی دانشگاه پیام نور

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با تاکید بر پیوستن دانشگاه پیام نور به زیست بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: مراکز رشد فناوری متناسب با این دانشگاه در ده واحد استانی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر پایان دوران دانشگاه‌های کلاسیک، اظهار داشت که دانشگاه پیام نور امروز در نقطه‌ای تاریخی ایستاده است و برای حفظ اثرگذاری و پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیازمند پوست‌اندازی و بازتعریف در قالب یک زیست‌بوم فناوری نوین است.

وی افزود: دانشگاه‌های دیروز دیگر جذابیتی برای مخاطب امروز ندارند و آنچه دانشگاه را زنده و پویا نگه می‌دارد، پیوند سه‌گانه آموزش، پژوهش و فناوری است.

معاون وزیر علوم با اشاره به نقش بی‌بدیل دانشگاه پیام نور در آموزش فراگیر کشور، گفت: این دانشگاه باید از کالبد آموزش صرف خارج شده و با ماموریتی ویژه به زیست‌بوم فناوری و نوآوری بپیوندد تا مأموریت تازه و اثرگذاری جدیدی بر عهده گیرد.

شهیکی همچنین از همکاری تازه میان معاونت فناوری و نوآوری و دانشگاه پیام نور خبر داد که در قالب تفاهم‌نامه‌ای شکل گرفته و مأموریت‌های نوینی را برای این دانشگاه ترسیم می‌کند.

وی تصریح کرد: قرار نیست دانشگاه پیام نور تنها تقلیدی از پارک‌ها و مراکز رشد موجود باشد؛ مدلی که طراحی می‌کنیم باید متناسب با ساختار و هویت این دانشگاه باشد و ظرفیت اجتماع‌محور آن را در هر استان به کار گیرد.

به گفته دکتر شهیکی، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز فناوری در حداقل ۱۰ استان به صورت پایلوت آغاز خواهد شد که می‌تواند هم منبع مالی تازه‌ای برای دانشگاه پیام نور باشد و هم هویتی نو برای دانشگاه خلق کند.

وی در پایان سخنانش را این‌طور جمع‌بندی کرد: ما کاملاً باور داریم که ظرفیت عظیم دانشگاه پیام نور، اگر با فناوری و نوآوری پیوند بخورد، می‌تواند یکی از بازیگران اصلی پیشرفت کشور شود.

کد خبر 6585539
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها