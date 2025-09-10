راه اندازی مراکز رشد و فناوری در ۱۰ واحد استانی دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر پایان دوران دانشگاه‌های کلاسیک، اظهار داشت که دانشگاه پیام نور امروز در نقطه‌ای تاریخی ایستاده است و برای حفظ اثرگذاری و پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیازمند پوست‌اندازی و بازتعریف در قالب یک زیست‌بوم فناوری نوین است.

وی افزود: دانشگاه‌های دیروز دیگر جذابیتی برای مخاطب امروز ندارند و آنچه دانشگاه را زنده و پویا نگه می‌دارد، پیوند سه‌گانه آموزش، پژوهش و فناوری است.

معاون وزیر علوم با اشاره به نقش بی‌بدیل دانشگاه پیام نور در آموزش فراگیر کشور، گفت: این دانشگاه باید از کالبد آموزش صرف خارج شده و با ماموریتی ویژه به زیست‌بوم فناوری و نوآوری بپیوندد تا مأموریت تازه و اثرگذاری جدیدی بر عهده گیرد.

شهیکی همچنین از همکاری تازه میان معاونت فناوری و نوآوری و دانشگاه پیام نور خبر داد که در قالب تفاهم‌نامه‌ای شکل گرفته و مأموریت‌های نوینی را برای این دانشگاه ترسیم می‌کند.

وی تصریح کرد: قرار نیست دانشگاه پیام نور تنها تقلیدی از پارک‌ها و مراکز رشد موجود باشد؛ مدلی که طراحی می‌کنیم باید متناسب با ساختار و هویت این دانشگاه باشد و ظرفیت اجتماع‌محور آن را در هر استان به کار گیرد.

به گفته دکتر شهیکی، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز فناوری در حداقل ۱۰ استان به صورت پایلوت آغاز خواهد شد که می‌تواند هم منبع مالی تازه‌ای برای دانشگاه پیام نور باشد و هم هویتی نو برای دانشگاه خلق کند.

وی در پایان سخنانش را این‌طور جمع‌بندی کرد: ما کاملاً باور داریم که ظرفیت عظیم دانشگاه پیام نور، اگر با فناوری و نوآوری پیوند بخورد، می‌تواند یکی از بازیگران اصلی پیشرفت کشور شود.