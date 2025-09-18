پیوند آموزش و خلاقیت برای تربیت نسل آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه و به میزبانی تالار قلم کتابخانه ملی ایران، آئین اختتامیه رویداد نوآوری و فناوری دانشآموزی سیکاپ» با محوریت خلاقیت و نوآوری در آموزش» و پنجمین دوره مسابقات توسعه ذهن آر ۲ که با حمایت ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و به همت مرکز نوآوری راه ابریشم برگزار شد.
در این مراسم ۵۵۰ شرکتکننده از ۲۱ استان و ۴۲ شهرستان کشور و محمدجواد صدری معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، عماد احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و جمعی از فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری حضور داشتند.
این رویداد که با حمایت معاونت علمی و به همت مرکز نوآوری راه ابریشم برگزار شد، شاهد مشارکت بیش از سه هزار دانشآموز از سراسر کشور بود و بر تلفیق آموزش با خلاقیت و فناوریهای نوین و توانمندسازی نسل آینده برای نقشآفرینی در اقتصاد دانشبنیان تمرکز داشت.
یاسر قرائی، مدیر اجرایی مرکز نوآوری راه ابریشم و دبیر هفتمین دوره رویداد ملی سیکاپ، درباره اهداف و دستاوردهای این برنامه گفت: این رویداد بهعنوان یکی از جریانهای پیشرو در زیستبوم نوآوری آموزشی کشور، فرصتی برای گرد همآیی دانشآموزان، معلمان، مدیران آموزشی و فعالان صنایع خلاق است تا تجربههای نوین خود را در پیوند آموزش با فناوری و نوآوری ارائه کنند.
وی با اشاره به فلسفه و هدف اصلی این رویداد افزود: اگر بخواهیم نتایج قابل قبولی در حوزههای مختلف بگیریم، ابتدا باید محیط را برای رسیدن به آن هدف غنی کنیم.
در کشور بیش از ۲۰ میلیون دانشآموز داریم و اگر میخواهیم برای فناوریهای نو و مشاغل آینده برنامهریزی کنیم، باید از ابتدا آنها را آگاه کرده و محیط را غنیسازی کنیم تا یادگیریشان عمیقتر و ماندگارتر شود. سیکاپ طی سالهای گذشته نشان داده که آموزش میتواند با بهرهگیری از سرگرمآموزی، بازیهای هدفمند، صنایع خلاق و روشهای نوین، نه تنها جذابتر بلکه مؤثرتر باشد.
قرائی فرآیند استعدادیابی در سیکاپ را چنین تشریح کرد: ما در حوزههای نانو، زیست فناوری، سلامت، کوانتوم، هوش مصنوعی، رباتیک و تجهیزات پزشکی فراخوانهایی منتشر میکنیم و دانشآموزان ایدههای خود را ارسال میکنند. همچنین در حوزه مهارتهای نرم مانند زبانآموزی، ارتباط مؤثر، تفکر انتقادی و حل مسئله فعالیت داریم. آثار پس از غربالگری وارد فرآیند توانمندسازی میشوند و دانشآموزان در بوتکمپها مسیر کشف استعداد و آمادهسازی برای عرضه بینالمللی را طی میکنند.
به گفته دبیر رویداد، مخاطبان در دو سطح تعریف شدهاند: برای دانشآموزان ابتدایی، بعد ترویجی مدنظر است و با تقدیر از همه، آنها را با فضا آشنا میکنیم. برای متوسطه اول، هدف ارتقای دانش و هدایت تحصیلی است و برای متوسطه دوم، اتصال به بازار کار و آشنایی با کسبوکار و تیمسازی را دنبال میکنیم.
قرائی تمرکززدایی از تهران را یکی از نقاط قوت رویداد دانست و گفت: در این دوره بیش از ۹۵ درصد دانشآموزان از استانها بودند. این یعنی خدمات را در استانها ارائه میکنیم و دانشآموز فقط برای اختتامیه به تهران میآید. این خود نوعی مهاجرت معکوس فرصتهاست.
او درباره فلسفه نام سیکاپ توضیح داد: سی (Si) از راه ابریشم (Silk Road) گرفته شده و کاپ (Cup) حس پویایی را به دانشآموزان القا میکند. در اختتامیه، از میان سه هزار شرکتکننده، ۵۷۰ نفر به مرحله نهایی رسیدند و همه آنها مدال گرفتند. ما مدل رتبهبندی کلاسیک نداریم بلکه به برترینها عنوان قهرمان و قهرمان قهرمانان میدهیم تا پیاممان این باشد که هر دانشآموز یک استعداد و یک قهرمان است.
وی با قدردانی از حمایت معاونت علمی گفت: معاونت علمی همیشه حامی ما بوده است. همچنین، امسال ۱۲ نفر از دانشآموزان برای حضور در رویدادهای بینالمللی اعزام خواهند شد. برنامه ما بعد از پایان رویداد ادامه دارد و بستههای خدمتی شامل کارآموزی و دورههای آموزشی برای آنها طراحی کردهایم.
قرائی در پایان تأکید کرد: سیکاپ ۱۴۰۴ نشان داد که آموزش در ایران میتواند بستری برای نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی باشد. این رویداد فرصتی است تا ایدهها از پیله تا پرواز، در مسیر یادگیری و شکوفایی استعدادها بال بگشایند.
حمایت از توسعه نوآوریها در حوزه یادگیری و دانشآموزی
محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز با اشاره به جایگاه این رویداد در زیستبوم نوآوری کشور گفت: موضوع دانشآموزی یکی از مهمترین محورهای ما در معاونت علمی است، چرا که ورودی زیستبوم نوآوری از همین نسل شکل میگیرد. دانشآموزان تا حدود ۱۵ یا ۱۶ سالگی تصمیم میگیرند که وارد زیستبوم استارتاپی بشوند یا نه، بنابراین اگر بخواهیم زیستبوم پویایی داشته باشیم باید ورودیهای آن را تقویت کنیم.
صدری مهر، ادامه داد: ما وظیفه داریم فرزندان کشورمان را در مسیر مهارتافزایی یاری کنیم و مهارتهای نرم مانند تفکر خلاق و حل مسئله را به آنها بیاموزیم تا بتوانند جایگاه خود را در زیست نوآوری پیدا کنند.
او یکی از ضعفهای کشور را کمبود شتابدهندههای تخصصی در حوزه آموزش دانست و با تأکید بر اینکه این مسئله باید جبران شود، افزود: خوشبختانه با همکاری یکی از معدود شتابدهندههای این حوزه، پروژهای ملی با همکاری معاونت علمی در حال اجراست. این پروژه با هدف برگزاری نخستین رویداد ملی استارتاپ دانشآموزی طراحی شده تا دانشآموزان بتوانند در محیطی واقعی، راهاندازی کسبوکارهای نوآورانه خود را تمرین کنند. برنامهریزیهای آن بیش از یک سال به طول انجامیده و به شکل عمیق دنبال شده است.
صدریمهر درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: پایلوت این برنامه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در مناطق و استانهای کمبرخوردار آغاز خواهد شد. در تهران، محلههای کمبرخوردار هدفگذاری شده و همزمان استانهای ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز میزبان اجرای این برنامه خواهند بود. استان چهارم نیز در حال انتخاب است. پس از این مرحله، در سال تحصیلی آینده اجرای طرح در سراسر کشور دنبال خواهد شد.
وی همچنین بر نقش بخش خصوصی در این عرصه تأکید کرد و گفت: مدل آموزش رسمی ما متناسب با نیازهای روز و فناوریهای نوین پیش نمیرود و به همین دلیل لازم است بخش خصوصی وارد میدان شود. معاونت علمی در حال ایجاد تسهیلات و انگیزه برای شتابدهندههای خصوصی است تا در حوزه فناوریهای آموزشی حضور پررنگتری داشته باشند. با همکاری شتابدهندهها و مراکز نوآوری، این رویداد ملی دانشآموزی برگزار میشود و دانشآموزان در آن میآموزند که چگونه ایدههای خود را به سمت کسبوکارهای نوآورانه هدایت و اجرایی کنند.
