نقدعلی: مردم دغدغه‌های خود را با رأی و انتخاب درست برطرف کنند

اصفهان- رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، با دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مردم دغدغه‌های خود را با رأی و انتخاب درست برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک هیئت نظارت و هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی استان با قدردانی از استاندار اصفهان و معاون سیاسی او برای تشکیل این جلسه اظهار کرد: هیئت‌های نظارت فعالیت خود را از چندی پیش آغاز کرده‌اند و مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات در حال پیشرفت است؛ همچنین هیئت‌های اجرایی نیز به‌زودی تشکیل خواهند شد تا فرآیند رسمی آغاز انتخابات رقم بخورد.

وی افزود: امروز زمان آن رسیده است که مردم دغدغه‌هایشان را از مسیر رأی و انتخاب بیان کنند. هر کس که نسبت به وضعیت شهر خود احساس مسئولیت دارد باید وارد میدان شود، ثبت‌نام کند و نقش خود را در انتخاب بهترین‌ها ایفا کند تا با تشکیل شوراهای مقتدر، مدیریت شهری به دست نیروهای متخصص و متعهد سپرده شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به جایگاه شورا در هدایت عملکرد شهرداری‌ها گفت: شهردار هر شهر مسئول عمران و آبادانی آن است و افزون بر امور عمرانی، در حوزه‌های فرهنگی نیز وظیفه دارد. اگر شورا در تصویب قوانین و لوایح و در نظارت قوی عمل کند، عملکرد شهردار نیز بهبود خواهد یافت.

حجت الاسلام نقدعلی ضمن تأکید بر ضرورت قانون‌مداری در فرآیند نظارت و تأیید صلاحیت‌ها اظهار داشت: هیئت‌های نظارت در سطح شهرستان و مرکز استان تمام تلاش خود را خواهند کرد تا بر اساس مرّ قانون عمل شود و حقوق هیچ فردی تضییع نشود. به گفته نقدعلی، همه کسانی که دغدغه خدمت دارند و تمایل به حضور در شورا دارند باید در فرایند قانونی شرکت کنند تا در رقابت سالم با تأیید صلاحیت قانونی راهی انتخابات شوند.

