  1. استانها
  2. تهران
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

پلیس رباط کریم: یک باند ۲۸ نفره هرمی در پرند منهدم شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم از انهدام یک باند هرمی که گفته می‌شود، در قالب یک شرکت هرمی در شهر پرند فعالیت می‌کرده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام یک باند هرمی که گفته می‌شود، در قالب یک شرکت هرمی در شهر پرند فعالیت می‌کرده خبر داد و افزود: این افراد در جریان یک عملیات در مخفیگاه خود در فاز ششم شهر پرند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی رباط کریم، گفت: تحقیقات درباره این گروه پس از دریافت اطلاعاتی درباره فعالیتشان آغاز شد.

به گفته وی، مأموران در بازرسی از محل، ۳۰ جلد کتاب و جزوات آموزشی مربوط به روش‌های عضوگیری برای شرکت‌های هرمی را کشف کردند.

پلیس اعلام کرد که اعضای این باند متهم به فعالیت در قالب یک شرکت هرمی هستند.

