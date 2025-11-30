  1. استانها
  2. تهران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

پرند بار دیگر شاهد انهدام شبکه هرمی؛۱۸ عضو دیگر اینبار زمین‌گیر شدند

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از انهدام باند ۱۸ نفره شرکت هرمی در شهر پرند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، از انهدام باند ۱۸ نفره شرکت هرمی در شهر پرند خبر داد.

کلانتری با اعلام این خبر اظهار داشت: پلیس شهرستان رباط‌کریم با همکاری اطلاعاتی سپاه رباط‌کریم، پس از دریافت اخبار واصله از فعالیت یک شرکت هرمی در پرند، بررسی موضوع را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با شناسایی محل استقرار اعضای این شبکه و پس از هماهنگی‌های قضائی، مأموران در عملیاتی هدفمند و غافلگیرانه وارد عمل شده و ۱۸ نفر از اعضای فعال این باند را در یک واحد مسکونی در شهر پرند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم ادامه داد: در بازرسی از محل فعالیت این افراد، ۲۰ جلد کتاب و جزوه آموزشی مرتبط با شیوه‌های عضوگیری شرکت‌های هرمی کشف و ضبط شد.

کلانتری در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی، خاطرنشان کرد: مقابله با کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و صیانت از امنیت اقتصادی مردم از اولویت‌های پلیس شهرستان رباط‌کریم است.

    • زینب DE ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ممنون از تیم انتظامی که این افراد سودجو و کلاهبردار‌رو دستگیر می کنم

